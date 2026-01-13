frigolu

Cela est tout à fait cohérent avec l’époque, cette jeune entreprise est dans la mouvance. Le luxe ne s’est jamais aussi bien porté. Il y a de plus en plus de milliardaires et de multi-millionnaires, et ces gens dépensent beaucoup. J’en fréquente de par mes activités, beaucoup sont uniquement dans l’achat positionnel : si ça ne coûte pas assez cher, ce n’est pas pour eux, tout simplement. Ils aiment les produits exclusifs et très chers. Et ils ont un profond mépris pour ceux qui ne sont pas milliardaires. Même si c’est le cas de beaucoup, tous ne sont pas ainsi. Je fréquente un milliardaire français qui est à l’opposé de cela. Il vit simplement, sans la moindre ostentation, il reste très accessible, aimable, ne rechigne pas à aider pour des tâches manuelles quand il le faut. Mais alors les oligarques russes, avec leur harem de prostit… modèles, qu’on ne voit certes plus beaucoup en France, c’est le summum du mépris et de la décadence. Il faut absolument que ça coûte très cher, ils gaspillent énormément (c’est un état d’esprit, par exemple dans un restaurant étoilé, ils vont tout commander, ainsi que des vins à 15000€ la bouteille, pour ne manger et ne boire qu’un peu), leur mépris pour le peuple est profond, c’est une mentalité bien à part. Quoi qu’il en soit, il y en a de plus en plus, donc il y a des marchés qui naissent pour eux, comme le voyage spatial, le clonage (de leurs animaux de compagnie mais aussi d’eux-même…), la cryogénisation (même principe que dans l’article, c’est basé sur l’hypothèse qu’on saura les réveiller sans dommages lorsqu’un traitement sera trouvé pour guérir une maladie ou qu’on saura prolonger la vie).

Si vous avez des idées et le sens des affaires, c’est la bonne époque pour inviter ces personnes à dépenser leur argent.