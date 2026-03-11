La start-up Lux Aeterna a de très grandes ambitions : elle veut rendre les satellites réutilisables, comme SpaceX l'a fait avec ses fusées. Et elle vient de lever 10 millions de dollars pour y parvenir.
Fondée en 2024, Lux Aeterna est dirigée par un homme on ne peut plus expérimenté. Brian Taylor est un vétéran de chez SpaceX et Amazon, où il a travaillé sur les mégaconstellations Starlink et Amazon Leo. Son nouvel objectif : développer une économie satellitaire bien plus abordable. Car aujourd'hui, ces engins disposent d'une durée de vie de 5 à 10 ans avant d'être détruits ou envoyés dans une orbite cimetière. Un modèle très onéreux.
Un bouclier thermique pour survivre à la rentrée atmosphérique
Le but ultime de Lux Aeterna est de construire des satellites réutilisables. Mais ce n'est pas mince affaire. La rentrée atmosphérique générant des températures extrêmes, concevoir un dispositif capable d'y survivre tout en restant compétitif en termes de masse au lancement est un défi d'ingénierie majeur.
Pour le surmonter, la start-up veut intégrer un bouclier thermique directement dans la structure du satellite, lui permettant de revenir intact sur Terre avec ses charges utiles. « Si vous avez un composant, que ce soit un ordinateur ou une caméra hyperspectrale, et que vous souhaitez mettre à jour cette technologie chaque année, au lieu de construire de nouveaux satellites et de laisser les anciens en orbite, vous pouvez les ramener et recommencer », illustre Brian Taylor.
Grâce à cette technologie, les opérateurs seront en mesure de « concevoir leurs missions autour de la charge utile, plutôt que de concevoir la charge utile autour d'un bus dont la durée de vie maximale est de cinq à sept ans en orbite basse », étaye-t-il.
Lancements via Starship
Leur premier prototype de Lux Aeterna, Delphi, mesure environ 1,1 mètre de large pour 200 kilogrammes. Il sera lancé au cours du premier trimestre 2027 à bord d'une fusée Falcon 9, puis récupéré en Australie. Une génération suivante de satellites, plus grands, est déjà en réflexion, avec l'objectif final de les lancer via la mégafusée Starship.
« L'avenir de l'économie spatiale sera bâti sur des flottes qui reviennent sur Terre de manière fiable et se relancent presque instantanément », estime Brian Taylor. Mais les défis sont, bien entendu, nombreux. Au-delà de l'aspect technique, le modèle ne sera viable que si les économies générées par la réutilisation compensent les surcoûts liés au retour et à la remise en état des engins.