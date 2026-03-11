Pour le surmonter, la start-up veut intégrer un bouclier thermique directement dans la structure du satellite, lui permettant de revenir intact sur Terre avec ses charges utiles. « Si vous avez un composant, que ce soit un ordinateur ou une caméra hyperspectrale, et que vous souhaitez mettre à jour cette technologie chaque année, au lieu de construire de nouveaux satellites et de laisser les anciens en orbite, vous pouvez les ramener et recommencer », illustre Brian Taylor.