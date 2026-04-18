La première, c'est la taille. Les nanotubes de carbone sont des objets d'une compacité extrême, compatibles avec les procédés de fabrication semiconducteur standard. Nous travaillons sur ce matériau depuis la création de C12 il y a cinq ans, avec une expertise et une propriété intellectuelle uniques au monde, qui constituent la base de notre feuille de route. Nous pouvons intégrer un très grand nombre de qubits dans un volume réduit, ce qui limite directement l'empreinte cryogénique du système. La deuxième, c'est la connectivité. Le bus quantique permet à des qubits distants de communiquer sans qu'on ait besoin de multiplier les infrastructures de contrôle ou les volumes refroidis. Cette approche s’inscrit dans la même logique : tirer parti de notre savoir-faire pour simplifier l’architecture système à grande échelle.