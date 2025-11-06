Mais alors qu'est-ce qui distingue Alice & Bob de Google ou IBM ? Le type même de qubit utilisé. Là où les géants de la tech emploient des qubits supraconducteurs classiques, Alice & Bob a misé sur les « qubits chats ». Ce nom fait référence au célèbre chat de Schrödinger, cette expérience de pensée où un chat est simultanément vivant et mort. Ici, l'information quantique est encodée d'une manière qui rappelle cette superposition d'états contradictoires.