Du côté de Classiq, l'idée est de faciliter la vie des développeurs. Leur plateforme fonctionne comme un traducteur universel, c'est-à-dire qu'elle permet de programmer des algorithmes quantiques de manière simple, sans avoir à maîtriser tous les détails techniques de chaque type de processeur. Mieux encore, le logiciel est compatible avec toutes les technologies quantiques du marché, qu'il s'agisse de supraconducteurs, de piège ionique, d'atomes neutres ou même des simulateurs de NVIDIA et Intel.