Cette pureté a une conséquence directe sur l'architecture : moins le qubit physique est bruité à la base, moins il faut en empiler pour en obtenir un fiable. C'est le principe de la correction d'erreurs quantiques, une sorte de redondance calculée, comme si on réécrivait le même message plusieurs fois pour s'assurer qu'il arrive intact. Là où certains concurrents ont besoin de centaines, voire de milliers de qubits physiques pour en produire un seul logique et robuste, C12 en vise une centaine. « On a besoin de moins de redondance physique pour atteindre la même fiabilité logique », résume son cofondateur. Un facteur 10 de réduction par rapport aux approches dominantes du secteur.