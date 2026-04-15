On avait déjà vu des découvertes faites dans la recherche sur l'informatique quantique être appliquées à l'IA. Cette fois-ci, les rôles s'inversent. Ising se compose de deux modules. Le premier, Ising Calibration, est un modèle de vision-langage de 35 milliards de paramètres. Il analyse les données brutes d'un processeur quantique et ajuste ses réglages sans intervention humaine. Une tâche qui prenait des jours à une équipe d'ingénieurs se boucle en quelques heures. Le second, Ising Decoding, s'attaque à la correction d'erreurs en temps réel. NVIDIA annonce un décodage 2,5 fois plus rapide et 3 fois plus précis que les standards actuels.

Le tout est publié sur GitHub et Hugging Face. Les modèles sont pré-entraînés, accompagnés de jeux de données et de guides de réentraînement. Concrètement, un laboratoire peut télécharger Ising, le brancher sur son propre processeur quantique et l'adapter à son architecture en quelques jours. Harvard, le laboratoire national Lawrence Berkeley, IQM Quantum Computers ou encore le laboratoire national britannique NPL figurent parmi les premiers adopteurs.