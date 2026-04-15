Les processeurs quantiques se trompent une fois sur mille opérations. NVIDIA pense que l'IA peut réduire ce chiffre d'un facteur un milliard. Et publie les outils pour le prouver.
L'informatique quantique promet beaucoup, mais livre peu. La raison tient en un mot : les erreurs. Les qubits, briques de calcul de ces machines, sont si instables qu'aucun processeur actuel ne peut exécuter un programme complexe sans dérailler en chemin. NVIDIA vient de publier Ising, une famille de modèles d'IA open source conçue pour attaquer ce problème de front. L'annonce, faite le 14 avril, s'accompagne d'un discours ambitieux de Jensen Huang : l'IA deviendrait le « système d'exploitation » des machines quantiques.
Corriger un milliard de fois mieux : ce que fait vraiment Ising
On avait déjà vu des découvertes faites dans la recherche sur l'informatique quantique être appliquées à l'IA. Cette fois-ci, les rôles s'inversent. Ising se compose de deux modules. Le premier, Ising Calibration, est un modèle de vision-langage de 35 milliards de paramètres. Il analyse les données brutes d'un processeur quantique et ajuste ses réglages sans intervention humaine. Une tâche qui prenait des jours à une équipe d'ingénieurs se boucle en quelques heures. Le second, Ising Decoding, s'attaque à la correction d'erreurs en temps réel. NVIDIA annonce un décodage 2,5 fois plus rapide et 3 fois plus précis que les standards actuels.
Le tout est publié sur GitHub et Hugging Face. Les modèles sont pré-entraînés, accompagnés de jeux de données et de guides de réentraînement. Concrètement, un laboratoire peut télécharger Ising, le brancher sur son propre processeur quantique et l'adapter à son architecture en quelques jours. Harvard, le laboratoire national Lawrence Berkeley, IQM Quantum Computers ou encore le laboratoire national britannique NPL figurent parmi les premiers adopteurs.
Une pile logicielle complète, et c'est là que ça coince
Ising ne tombe pas du ciel. Il s'insère dans un écosystème que NVIDIA construit depuis plusieurs années. CUDA-Q, la plateforme logicielle de calcul hybride quantique-classique, fournit le socle de programmation. NVQLink, dévoilé en octobre 2025, connecte physiquement les GPU aux processeurs quantiques. Ising ajoute la couche d'intelligence. Résultat : NVIDIA propose désormais la seule pile verticale complète du marché quantique, du câble au modèle d'IA.
L'écosystème français est déjà embarqué. Alice & Bob collabore sur NVQLink depuis 2025. Pasqal a intégré ses processeurs à atomes neutres dans CUDA-Q. Avec Ising, ces partenaires gagnent des outils de calibration et de correction d'erreurs prêts à l'emploi. Mais ils acceptent aussi un degré de dépendance supplémentaire envers l'infrastructure NVIDIA. Pour l'écosystème quantique européen, qui mise sur la souveraineté technologique, la question est sensible.
L'open source, dans ce contexte, ressemble autant à un cadeau qu'à une stratégie. Qui maîtrise la couche logicielle d'une technologie naissante maîtrise l'écosystème, preuve en est avec CUDA et l'entraînement d'intelligences artificielles. Le marché quantique est estimé à 11 milliards de dollars d'ici 2030. NVIDIA n'a pas besoin de vendre des processeurs quantiques pour en capter la valeur. Google mise sur son processeur Willow. IBM empile les qubits. NVIDIA, elle, préfère vendre les pelles pendant la ruée vers l'or. La différence : ces pelles sont gratuites, mais elles ne fonctionnent qu'avec des brouettes NVIDIA.
Les qubits restent fragiles. Mais le pari de NVIDIA est limpide : celui qui rendra cette fragilité gérable dictera les règles du jeu.