Pour résoudre ce défi, Toyota Systems et Fujitsu ont d'abord « enseigné » à un modèle d'IA les règles de placement des broches, telles qu'elles avaient été définies et affinées pendant des années par leurs ingénieurs. Ce modèle traduit ensuite ces règles en équations mathématiques, prises en charge par le Digital Annealer de Fujitsu, qui est un processeur spécialisé inspiré de la physique quantique, capable d'explorer des millions de combinaisons en un temps record pour identifier la disposition optimale.