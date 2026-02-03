Côté infrastructure, Dassault mise sur sa marque cloud Outscale pour déployer des « AI factories » sur trois continents. Ce qui est intéressant sur le papier, c'est que ses usines à intelligence artificielle garantiront la souveraineté des données, une protection de la propriété intellectuelle et une conformité pour les clients de Dassault Systèmes. Si une souveraineté impliquant NVIDIA peut intriguer du point de vue français, les deux entreprises en font un argument face aux réticences industrielles sur la confidentialité.