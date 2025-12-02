Alors que les analystes s'inquiètent des sommes folles injectées dans l'intelligence artificielle (IA), NVIDIA annonce l'investissement de 2 milliards de dollars dans Synopsys. L'occasion d'officialiser une alliance stratégique d'une immense ampleur dans la conception électronique.
Méconnue du grand public, Synopsys est pourtant un acteur central dans l'industrie des semi-conducteurs. Basée en Californie, elle est l'un des leaders mondiaux de l'Electronic Design Automation (EDA), c'est-à-dire les logiciels utilisés pour concevoir, simuler et vérifier les puces électroniques.
Aucune puce moderne ne peut être développée sans ce type d'outils, dont l'élaboration est dominée par Synopsys, Cadence et Siemens. Et si l'entreprise collaborait déjà avec NVIDIA, leur partenariat va désormais beaucoup plus loin.
Révolutionner le développement des semi-conducteurs
Car il vise à accélérer toute la chaîne d'ingénierie, depuis la conception du silicium aux simulations physiques les plus lourdes. Synopsys va ainsi optimiser l'ensemble de ses logiciels pour les GPU et les bibliothèques CUDA de NVIDIA, afin de de transférer des charges de calcul gigantesques, aujourd'hui exécutées sur CPU pendant des jours ou des semaines, vers des GPU capables de les réduire à quelques heures. De quoi réduire drastiquement le temps de développement.
Les deux groupes veulent aussi automatiser des pans entiers de l'EDA grâce à l'IA agentique, et permettre aux ingénieurs d'explorer bien plus d’options qu'auparavant. Ils prévoient enfin de développer des jumeaux numériques très haute fidélité en vue de tester virtuellement des puces, des véhicules, des robots ou des systèmes industriels avant même qu'ils n'existent.
« La complexité des systèmes modernes exige une intégration beaucoup plus profonde entre électronique, physique et IA. Aucune entreprise ne peut y répondre seule. Ensemble, nous allons réinventer l'ingénierie », promet Sassine Ghazi, patron de Synopsys.
NVIDIA au sommet
Ces ambitions pourraient un peu plus assoir la position ultra dominante de NVIDIA dans le secteur si convoité des puces d'intelligence artificielle (IA). Ces dernières années, le fabricant a vu sa capitalisation boursière littéralement exploser, surpassant même celles d'Apple, Google et consorts. Et visiblement, son P.-D.G, Jensen Huang, ne semble pas près d'arrêter en si bon chemin.
Cette annonce intervient à un moment charnière pour l'industrie de l'IA. De plus en plus d'analystes alertent sur l'explosion imminente d'une bulle spéculative, qui pourrait s'avérer dramatique pour NVIDIA.