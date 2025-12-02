Car il vise à accélérer toute la chaîne d'ingénierie, depuis la conception du silicium aux simulations physiques les plus lourdes. Synopsys va ainsi optimiser l'ensemble de ses logiciels pour les GPU et les bibliothèques CUDA de NVIDIA, afin de de transférer des charges de calcul gigantesques, aujourd'hui exécutées sur CPU pendant des jours ou des semaines, vers des GPU capables de les réduire à quelques heures. De quoi réduire drastiquement le temps de développement.