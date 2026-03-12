Le montant donne le vertige. Pour mémoire, l'entraînement de GPT-4 aurait coûté environ 3 milliards de dollars à OpenAI (nous ne connaissons pas le coût de GPT-5). NVIDIA dispose donc, en théorie, de quoi produire plusieurs modèles de pointe avec de la marge. Le groupe a d'ailleurs déjà posé ses premiers jalons. Nemotron 3 Super, son modèle le plus abouti, affiche 128 milliards de paramètres. Un modèle de 550 milliards de paramètres serait déjà pré-entraîné.

Le terme « poids ouverts » mérite une précision. Contrairement à l'accès libre intégral, il désigne la publication des paramètres finaux du modèle. Les développeurs peuvent télécharger, modifier et adapter ces modèles sur leurs propres machines. Les données d'entraînement, elles, restent propriétaires. C'est un compromis entre l'approche fermée d'OpenAI et la transparence totale revendiquée par certains laboratoires.

La stratégie n'est pas neuve. DeepSeek, Alibaba, Baidu et d'autres acteurs chinois publient des modèles performants en accès libre depuis plus d'un an. Leur logique : distribuer l'intelligence pour capter l'écosystème. NVIDIA reprend cette recette mot pour mot, mais avec un carnet de chèques que les laboratoires chinois ne possèdent pas. Et surtout, avec un avantage structurel qu'aucun concurrent ne peut reproduire : le contrôle du matériel sur lequel ces modèles tournent.