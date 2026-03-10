Selon les informations publiées ce 9 mars par la presse spécialisée américaine, NVIDIA démarche activement des poids lourds du logiciel professionnel. Salesforce, Cisco, Google, Adobe et CrowdStrike figurent parmi les entreprises contactées. L'objectif : déployer des agents IA au sein de leurs effectifs. Ces agents, contrairement aux assistants conversationnels classiques, enchaînent des actions séquentielles sans qu'un humain valide chaque étape.

NemoClaw sera distribuée sous licence libre. Détail stratégique : les partenaires n'auront pas besoin de faire tourner leurs produits sur des puces NVIDIA pour y accéder. En échange d'un accès anticipé, ils seront invités à contribuer au code du projet. La plateforme embarquera des outils de sécurité et de confidentialité, un argument taillé pour rassurer les directions informatiques encore échaudées par les failles d'OpenClaw. Aucun partenariat officiel n'a été confirmé à ce stade.

L'annonce officielle est attendue lors de la GTC, conférence annuelle du groupe à San José, la semaine prochaine. Jensen Huang avait qualifié OpenClaw de « logiciel le plus important jamais publié ». Avec NemoClaw, son entreprise ne se contente plus de saluer le phénomène. Elle veut le domestiquer.

Derrière la gratuité de NemoClaw, la stratégie du cheval de Troie

Pour comprendre ce virage, il faut revenir à CUDA. Depuis plus de quinze ans, cette plateforme propriétaire enchaîne les développeurs aux processeurs graphiques NVIDIA. Un verrou redoutablement efficace, qui a largement contribué à la domination du groupe. Alors pourquoi offrir NemoClaw gratuitement, et surtout le rendre compatible avec d'autres puces ? La question mérite qu'on regarde au-delà du seul produit.

La réponse se lit dans le nom même du produit. NemoClaw n'est pas un projet isolé. C'est la dernière brique d'un édifice logiciel que NVIDIA construit méthodiquement depuis plusieurs années sous la marque NeMo. Cette suite modulaire couvre déjà l'ensemble du cycle de vie de l'IA agentique : entraînement et personnalisation de modèles, évaluation, garde-fous de sécurité (NeMo Guardrails), supervision en temps réel. En parallèle, les modèles ouverts Nemotron 3, optimisés pour les charges de travail agentiques, fournissent le moteur. Les microservices NIM gèrent l'inférence. Et des déclinaisons sectorielles comme BioNeMo étendent la logique aux sciences du vivant.

NemoClaw vient combler la pièce manquante : le déploiement d'agents autonomes en conditions réelles, chez le client. L'ensemble forme une pile logicielle complète, du modèle brut jusqu'à l'agent opérationnel. Et c'est cette verticalité qui éclaire la stratégie. Plus les entreprises adoptent NemoClaw, plus elles tirent sur NIM, Nemotron et Guardrails. Le logiciel est gratuit, la tuyauterie qui le fait tourner à plein régime ne l'est pas. Offrir le rasoir pour vendre les lames : le procédé est vieux comme l'industrie.