Non, il n'est pas question de Grok, le chatbot d'intelligence artificielle générative développé par xAI et principalement lancé à l'initiative d'Elon Musk, jaloux de la position et du succès d'OpenAI.

L'entreprise Groq – avec un « q » donc – est une société américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle. Son principal fait d'armes est la conception d'un circuit intégré spécifique (un ASIC) agissant comme un accélérateur d'IA. Une puce qu'elle a baptisée LPU pour Language Processing Unit ou, en bon français, unité de traitement du langage.

Pas forcément très connue, notamment en France, Groq a aiguisé l'appétit de Jensen Huang, fondateur et actuel patron de NVIDIA, qui – la veille de Noël – a validé un accord estimé à 20 milliards de dollars. Un accord qui avait d'abord été présenté comme le rachat pur et simple de Groq par NVIDIA, mais dont la nature est en réalité plus subtile, plus intelligente.