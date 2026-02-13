Il y a un tout petit peu plus d'un an, DeepSeek secouait le monde de la tech en lançant R1, un modèle de raisonnement ultra performant. Sa prouesse ? L'avoir entraîné sans accès aux meilleures puces d'intelligence artificielle (IA) signées NVIDIA. De quoi faire drastiquement chuter les coûts et remettre en cause le modèle défendu par la Silicon Valley. Désormais, la jeune pousse chinoise travaille sur un successeur, et OpenAI porte de graves accusations à son encontre.