"Un téléphone qu'on peut réparer sur la table de la cuisine pour 30€, ça devient une évidence" - Interview Fairphone

Le Fairphone 6 embarque enfin un Snapdragon 7s Gen 3. Les modèles précédents étaient souvent critiqués pour leur manque de puissance. S'agissait-il d'un compromis délibéré de votre part, ou plutôt d'une contrainte à laquelle vous étiez confrontés ?

Miquel Ballester : Un peu des deux, franchement ! On n'essaie pas de fabriquer des monstres de vitesse jetables ; on conçoit un appareil fait pour durer presque dix ans. Et soyons clairs : le Snapdragon 7s Gen 3 gère largement tout ce qu'un utilisateur normal fait au quotidien, et il le fait super bien. Adapter les pilotes pour garantir 7 ans ou plus de mises à jour, ça a demandé un boulot d'équipe monstre. On est super fiers de notre partenariat avec Qualcomm. Ils ont vraiment joué le jeu avec nous pour innover sur la longévité. Donc oui, le Gen. 6 a un bon coup de boost qui facilite le quotidien, mais notre vraie victoire, c'est le super boulot qu'on fait ensemble pour que le moteur tourne sur le long terme, ce qui est unique pour un prix milieu de gamme.

Huit ans de mises à jour, un score iFixit de 10/10, une batterie amovible… En matière de réparabilité et de longévité, jusqu'où pouvez-vous encore aller ? Que reste-t-il à résoudre ?

M.B : C'est sûr qu'on est fiers de ce qu'on a accompli côté matériel et logiciel, mais l'industrie fait toujours face à un énorme obstacle : comme les fabricants abandonnent les logiciels de leurs composants après quelques années, la durée de vie des smartphones est artificiellement raccourcie. Du coup, plein de consommateurs pensent qu'il faut absolument avoir le dernier modèle pour être à la page. Pour régler ça, l'industrie doit adopter l'open-source, pour que les vieux appareils restent sécurisés, à jour et loin des poubelles pendant dix ans ou plus. Mais la prochaine vraie étape, c'est de toucher le grand public et de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent vraiment posséder leurs appareils. On veut leur montrer qu'ils ne sont pas obligés de subir des cycles de renouvellement sans fin et hors de prix, ou d'être pris en otage par des services de réparation super chers. Avec nos partenaires, on a prouvé qu'il existe une approche bien meilleure, qui permet de garder son téléphone plus longtemps sans perdre en efficacité. En grandissant et en touchant plus de monde, notre but ultime, c'est que cette façon de penser devienne la norme absolue, pour redonner le pouvoir aux utilisateurs au lieu de les laisser se sentir piégés par la technologie.

En août 2026, vous mettez fin au support officiel du Fairphone 3, tout en recommandant /e/OS pour le maintenir en vie. Jusqu'où va réellement la responsabilité d'un fabricant envers un appareil ?

M.B : La responsabilité d'un fabricant devrait se mesurer aux promesses qu'il tient. Au départ, on avait promis 5 ans de support pour le Fairphone 3, mais on a poussé le bouchon jusqu'à 7 ans pour notre version Android certifiée, ce qui est du jamais vu dans le milieu pour un appareil sorti en 2019. On a réussi à contourner pas mal de limites d'Android grâce à un énorme travail d'équipe. Mais notre responsabilité ne s'arrête pas à une porte fermée. Comme on conçoit notre système avec un outil de démarrage déverrouillable et qu'on s'engage pour l'open-source, on peut passer le relais à la communauté. Les utilisateurs du Fairphone 3 peuvent gagner 2 ans d'utilisation en plus, pour atteindre une durée de vie totale de 9 ans, en installant des systèmes comme /e/OS, créé par nos partenaires chez Murena. On a construit la maison, et on est vraiment fiers que nos partenariats open-source donnent les clés aux gens pour continuer d'y vivre.

Vos ventes ont progressé de 42 % sur l'ensemble de l'année 2025, et rien qu'en France, le dernier trimestre affichait une hausse de 122 % en glissement annuel. La montée des prix des smartphones grand public a-t-elle changé le profil de vos acheteurs ?

M.B : Totalement. On attire de plus en plus l'attention de monsieur et madame Tout-le-monde, des gens qui veulent juste un téléphone fiable, réparable et qui a du sens financièrement. Tout le monde sent passer l'inflation et la hausse des prix, alors un téléphone qu'on peut réparer soi-même sur la table de la cuisine pour 30 € avec un simple tournevis, ça devient une évidence. On est fiers de voir que notre message parle déjà à un public beaucoup plus large.