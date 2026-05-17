Votre clientèle est-elle majoritairement composée de particuliers soucieux de leur vie privée, ou les entreprises et organisations représentent-elles désormais l'essentiel de vos revenus ?

J.S : C'est à peu près moitié-moitié.

Quels types d'entreprises ou d'organisations font appel à Nitrokey ? Avez-vous des secteurs de prédilection (administrations publiques, cabinets d'avocats, journalistes, ONG) ?

J.S : Notre clientèle est extrêmement diverse : particuliers, entreprises de tous secteurs, ONG et gouvernements répartis dans 150 pays.

En Europe comme aux États-Unis, des voix s'élèvent régulièrement pour affaiblir le chiffrement de bout en bout au nom de la sécurité nationale. Quel est votre point de vue sur ces tentatives, et quel impact concret auraient-elles sur vos produits ?

J.S : Nous pensons que le chiffrement de bout en bout est indispensable à la sécurité de l'information moderne et ne doit en aucun cas être compromis. Je ne pense pas que cela ait un quelconque impact sur nos produits. Nous serions toujours en mesure de fournir des équipements permettant aux utilisateurs de contrôler leurs données et leur chiffrement.

Le règlement européen « Chat Control » a suscité une vive opposition au sein de la communauté de la cybersécurité. Nitrokey a-t-elle pris position officiellement, et comment anticipez-vous l'évolution de ce cadre réglementaire ?

J.S : Nous partageons l'opposition de la majorité de la communauté cybersécurité à ce dispositif. Je n'ai pas de visibilité particulière sur son devenir, mais sa mise en œuvre me semble complexe. J'espère donc qu'il ne sera pas appliqué, ou du moins pas dans sa version intégrale.

YubiKey est souvent la première référence citée en matière de clés de sécurité physiques. Comment Nitrokey se différencie-t-elle concrètement, au-delà de l'argument open source ?

J.S : Nos clés de sécurité USB Nitrokey offrent les mêmes fonctionnalités que celles de nos concurrents, voire davantage. Par exemple, les Nitrokeys intègrent un gestionnaire de mots de passe, et nous proposons un modèle avec stockage de masse chiffré, ce qu'aucun concurrent n'offre. Les Nitrokeys sont développées et fabriquées en Allemagne, ce qui garantit une forte souveraineté. Beaucoup nous choisissent aussi parce que nous proposons des mises à jour de firmware pour corriger des bugs et ajouter de nouvelles fonctionnalités, alors que nos concurrents exigent d'acheter un nouvel appareil pour résoudre des problèmes de sécurité. C'est peut-être un bon modèle commercial pour eux, mais ce n'est pas notre conception de l'équité.