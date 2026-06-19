À quand un déploiement pour tous les abonnés possesseurs d'un décodeur b.tv ? On vous en parle en fin d'article. Mais en attendant, la phase de tests, démarrée il y a quelques jours, doit en théorie réunir quelques milliers de clients, complétée par une bêta accessible via la plateforme Innolab. Les premiers retours des testeurs sont en tout cas arrivés, et Duyen Nguyen, cheffe de produit décodeur TV, nous en fait l'écho. « Ce qu'ils ont constaté, c'est la fluidité. » Pour les apprenants en langues, notamment en arabe ou en mandarin, l'outil représente même un vrai plus.