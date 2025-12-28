Parmi les alternatives aux Big Tech, plusieurs messageries comme celles de Proton ou d'Infomaniak se positionnent comme des solutions européennes respectueuses de la vie privée. Mais encore plus proche de chez nous, il y a Mailo, un service français hérité de NetCourrier. Discrète, mais en service depuis plus de 27 ans, l'entreprise cible aussi bien les particuliers que les PME et lorgne désormais sur les grands groupes.
Mailo est un service de messagerie électronique français qui s'affirme comme une alternative éthique et souveraine aux géants mondiaux du web. Hébergé entièrement en France et conforme au RGPD, il repose sur des principes fondamentaux : la protection des données personnelles, l'absence de surveillance publicitaire et la transparence totale de ses pratiques. La plateforme propose une interface depuis le web, les smartphones et les clients de messagerie traditionnels. On y retrouve également des services intégrés comme un calendrier partagé, un espace de stockage cloud sécurisé et des outils collaboratifs pour les petites équipes. Si en 2025 un modèle gratuit reposant sur de la publicité a de quoi faire grincer quelques dents, Mailo propose une version premium à seulement 1€ par mois. Pascal Voyat, co-fondateur et directeur R&D chez Mailo, a accepté de répondre à nos questions et de revenir sur la stratégie de l'entreprise
Mailo a obtenu en juillet 2024 le statut de lauréat France 2030 pour la qualification SecNumCloud sur l'hébergement OUTSCALE. Où en êtes-vous dans ce processus de qualification, et comment cette reconnaissance va-t-elle transformer votre offre Mailo Secure Cloud pour redéfinir votre positionnement face aux géants américains qui dominent encore 80% du marché français de la messagerie ?
Pascal Voyat : Nous finalisons la phase 2, celle de l'audit, la plus longue. Cette qualification va nous permettre de proposer du full SecNumCloud pour l’offre « Mailo Secure Cloud » qui bénéficie d’ores et déjà de l’hébergement SecNumCloud d’OUTSCALE. Cette offre est taillée pour les administrations, les collectivités locales, les établissements de santé et les grandes entreprises. Elle complète notre offre historique « Mailo », plus spontanée et intuitive avec une inscription immédiate en ligne, qui s’adresse pour sa part à un public plus large de particuliers, d’associations, d’indépendants, de TPE et PME. Il est à noter que l’hébergeur Ecritel de la plateforme Mailo, est également en cours de qualification SecNumCloud.
Avec 25 ans d'expérience, vous proposez des tarifs très compétitifs Comment parvenez-vous à maintenir cette politique tarifaire face à des acteurs comme Proton Mail ou Infomaniak, tout en continuant à investir massivement en R&D ?
P.V : La maîtrise complète de notre technologie, que nous développons depuis 25 ans, nous permet d’optimiser nos coûts. Cela nous permet d’assumer pleinement notre choix stratégique sur le long terme, d’offrir au grand public et aux professionnels des solutions personnalisées de grande qualité et en effet à des tarifs imbattables. Nous pensons ainsi permettre au plus grand nombre d’échapper aux solutions des Big Techs et c’est précisément ce qui est en train de se passer. Nous continuons à investir dans la R&D qui travaille sans relâche à l’évolution permanente de notre technologie backend/frontend. Et en parallèle nous travaillons dur pour créer les conditions de l’émergence en France d’un pôle industriel souverain d’e-mail en capacité de rivaliser frontalement avec Office 365 et Gmail.
Il n'empêche que Proton mise sur le chiffrement de bout en bout automatique et sur une suite complète. De son côté, Infomaniak propose une offre gratuite généreuse avec 20 Go pour les emails et 15 Go de stockage cloud supplémentaire. Quelle est la réponse de Mailo face à ces stratégies, et quels sont vos arguments pour convaincre un utilisateur de migrer chez vous ?
P.V : Chaque service s’engage sur une voie qui lui est propre avec ses arguments. Le service Mailo est l'un des plus complets en fonctionnalités et s’enrichit d’année en année (nous venons par exemple d’ajouter le partage de boîte mail). Encore une fois, notre offre est extrêmement compétitive (2 à 3 fois moins chère que les offres payantes de Microsoft et de Google), elle est adaptée au marché et aux besoins réels des utilisateurs. Par exemple, nous sommes les seuls à proposer une capacité de stockage mail & cloud mutualisée entre tous les comptes d’une même organisation qui génère mécaniquement une économie tant financière qu’écologique. Enfin nous sommes conçus, hébergés et infogérés en France. C’est un argument puissant qui porte en ces temps incertains.
Concernant la partie de votre question sur le positionnement de Proton, nous proposons depuis de nombreuses années également le chiffrement (en mode PGP) qui répond parfaitement aux besoins des utilisateurs soucieux d'apporter une sécurité renforcée sur leurs échanges.
L'interface de Mailo manque de dynamisme. Elle affiche des lenteurs, il n'y a pas de panneau de prévisualisation des messages par défaut, pas de classement par étiquettes, pas d'app mobile dédiée pour Mailo Chat... Pourtant, avec le chiffrement, vous visez des utilisateurs avertis mais on a quand même l'impression d'être resté à une autre époque.
P.V : L’interface est généralement appréciée pour son uniformité et sa simplicité d’utilisation. L’une de nos particularités - et de nos forces - est de nous adresser à tous les profils d’utilisateurs : particuliers ou professionnels, jeunes ou moins jeunes, débutants ou utilisateurs avancés. Chacun peut utiliser et personnaliser le service selon ses besoins. Par exemple, la prévisualisation des messages dans un panneau latéral est disponible, mais n’est pas activée par défaut. Cela dit, l’interface fait partie de nos priorités actuelles. Nous travaillons à la rendre plus fluide, plus proche des standards UX actuels et plus respectueuse des normes d’accessibilité. Sur le plan fonctionnel, nous faisons évoluer le service en permanence : gestion des ressources, partage de boîtes mail, outils de migration, … pour ne citer que les développements récents.
Quelles autres innovations majeures sont prévues sur votre roadmap 2026 pour rester compétitif face à l'évolution rapide des attentes utilisateurs, notamment sur l'intégration d'intelligence artificielle ?
P.V : Les évolutions les plus visibles seront sur l’interface (webmail et app mobile) et nous continuerons d’ajouter les fonctionnalités, notamment de personnalisation et d’administration, pour les professionnels. Sur l’IA, nous sommes en phase active de réflexion. Nous savons la place qu’elle va prendre, mais nous prenons le temps d’évaluer des solutions et des partenaires nous permettant de garantir la souveraineté et la protection des données de nos utilisateurs.
Vous avez cofondé Mail Object, racheté NetCourrier au Groupe Lagardère en 2007, puis rebaptisé le service Mailo en 2020. Quelle est votre vision pour les 5 prochaines années : conquête du marché BtoB, expansion européenne, ou renforcement de votre position sur le marché français des particuliers ?
P.V : La marge de progression de Mailo est énorme. Avec l’ouverture de Mailo Pro en 2021, le service s’est lancé sur le marché des TPE et PME. Le bilan est extrêmement positif avec une forte croissance. Avec la création d’outils de migration depuis Microsoft 365 et Google Workspace, avec la qualification SecNumCloud en cours, Mailo va désormais s’adresser aux entreprises de plus grande taille et aux administrations, lesquelles sont à l’écoute des propositions nouvelles du marché.
Enfin, Mailo continuera de renforcer sa position sur le marché du grand public tant la demande est importante. Les évènements politiques de ces derniers mois ont relancé de plus belle la croissance de notre trafic auprès du grand public qui se montre particulièrement sensible et réactif par rapport aux dangers du pillage des données individuelles pour alimenter l’IA des acteurs américains et chinois.
Vous proposez un chiffrement, mais en même temps, vous reposez sur des protocoles jugés vulnérables comme IMAP, CalDAV, CardDAV, WebDAV ou FTP. Quel est votre objectif avec l'utilisation du PGP ?
P.V : Ces protocoles ne sont pas vulnérables en eux-mêmes. On ne les utilise plus en clair depuis très longtemps. L’authentification peut éventuellement présenter des vulnérabilités, nous avons des options comme les mots de passe d'application pour la sécuriser. Nous proposons le chiffrement PGP comme fonctionnalité destinée à ceux qui ont besoin de protéger certains messages de façon renforcée : cette option n’a pas vocation à compenser une quelconque vulnérabilité.
Le règlement "Chat Control" européen a été abandonné fin octobre 2025 après l'opposition de l'Allemagne et l'annulation du vote du 14 octobre. Cependant, les débats sur le chiffrement de bout en bout restent vifs en Europe. Quelle est la position de Mailo sur ces projets législatifs et comment garantissez-vous la pérennité du chiffrement PGP que vous proposez ? Comment Mailo se positionne-t-il dans ce débat entre sécurité nationale et protection de la vie privée ?
P.V : Le respect de la vie privée est au cœur de nos préoccupations. Et la sécurité l’est aussi de par notre expérience : des adresses Mailo ont été utilisées par des terroristes de 2015 pour échanger des messages. On ne peut donc qu’être sensibilisés à toutes ces problématiques. Nous faisons confiance au débat public pour trouver un juste équilibre.
Notre offre vis-à-vis de nos utilisateurs est une proposition fondée sur la confiance qu’ils ont en notre société avec ses valeurs, sa technologie, son historique et sa pérennité. Ainsi, nous leur proposons d’être leur tiers de confiance qui gère de la façon la plus sûre et la plus éthique leurs correspondances et leurs données numériques et… dans un cadre 100 % légal. Ce faisant, la solution de chiffrement PGP est parfaite pour nos utilisateurs et pour le bon fonctionnement de nos règles de droit.
Votre partenariat avec Alcatel-Lucent Enterprise pour intégrer la visioconférence Rainbow (jusqu'à 120 participants) est un atout majeur. Comment différenciez-vous votre offre collaborative face à des écosystèmes intégrés comme Microsoft 365 ou Google Workspace, et quels sont les retours d'adoption de Rainbow par vos utilisateurs professionnels et collectivités ?
P.V : Nous cherchons à proposer une alternative toujours plus complète, en intégrant progressivement la solution Rainbow dans notre interface. Il nous reste encore un peu de travail dans ce sens, mais les premiers retours sont très positifs.
La suite bureautique OnlyOffice que vous proposez permet l'édition collaborative pour les comptes Premium+ et Pro. Comment cette fonctionnalité se positionne-t-elle face aux suites Microsoft 365 ou Google Workspace en termes d'expérience utilisateur, et envisagez-vous d'intégrer de nouvelles fonctionnalités d'IA générative pour améliorer la productivité ?
P.V : L’expérience utilisateur est très proche de celle de Microsoft Office : plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur un même document et chacun voit en direct ce que les autres saisissent. Le fonctionnement est fluide et efficace. Côté fonctionnalités, la compatibilité avec Microsoft Office est également très élevée. OnlyOffice vient d’annoncer l’intégration de l’IA dans ses versions desktop : nous allons examiner cela de très près.
Mailo Junior, votre messagerie sécurisée pour les 6-14 ans, et Mailo Edu, gratuit pour les écoles, sont des offres uniques sur le marché français. Pourriez-vous communiquer sur le nombre d'établissements ayant opté pour Mailo Edu ?
P.V : Le service Mailo Edu est utilisé aussi bien par des écoles élémentaires que par de grandes écoles, avec des structures allant de quelques comptes à plusieurs milliers. Les écoles élémentaires s’appuient sur Mailo Edu pour initier les élèves à un usage responsable d’Internet. L’inscription et la création des établissements se font facilement et directement par les enseignants sur le site Mailo. Quant aux grandes écoles, elles utilisent Mailo Edu pour offrir un service complet à leurs étudiants, enseignants et personnels administratifs. À ce jour, près d’un millier d’établissements scolaires utilisent Mailo.
Mailo Collectivités cible les mairies et collectivités avec une offre à partir de 1,50 € HT par mois par compte. Quel est le taux d'adoption actuel de cette offre auprès des collectivités françaises, et quels sont les principaux freins à la migration des administrations locales encore dépendantes des solutions Microsoft ou Google ?
P.V : Il est important de distinguer les grandes des petites communes, car leurs besoins et leurs contraintes sont très différents. Pour les petites communes, la principale difficulté réside dans le manque de compétences informatiques nécessaires pour unifier leur messagerie - souvent composée d’adresses Gmail, Orange ou Hotmail - et migrer vers une solution souveraine. Nous les accompagnons pour lever leurs inquiétudes légitimes et pour les aider à utiliser nos outils de migration facilitée. Les grandes communes disposent quant à elles des compétences techniques nécessaires. Elles utilisent le plus souvent Microsoft Exchange en local ou dans le cloud. Elles prennent progressivement conscience des enjeux de souveraineté numérique et subissent par ailleurs une politique tarifaire particulièrement agressive de la part de Microsoft. Mais le processus de transition reste long : il faut souvent plus d’un an à ces collectivités pour changer de messagerie.
À noter également que Mailo a mis en place depuis une bonne année un "Programme Revendeur", permettant aux entreprises locales, distributeurs informatiques et aux agences web de proposer l’ensemble de nos offres Mailo à leur clientèle. Cela nous permet de répondre aux demandes locales de manière plus fine et plus proche du terrain.
Mailo, la renaissance de NetCourrier est une excellente surprise et on apprécie les efforts fournis pour proposer une messagerie sécurisée auprès du plus grand nombre. En revanche, la présence de publicités dans la version gratuite nous replonge au début des années 2000 et fera certainement grincer quelques dents.