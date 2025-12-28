Mailo a obtenu en juillet 2024 le statut de lauréat France 2030 pour la qualification SecNumCloud sur l'hébergement OUTSCALE. Où en êtes-vous dans ce processus de qualification, et comment cette reconnaissance va-t-elle transformer votre offre Mailo Secure Cloud pour redéfinir votre positionnement face aux géants américains qui dominent encore 80% du marché français de la messagerie ?

Pascal Voyat : Nous finalisons la phase 2, celle de l'audit, la plus longue. Cette qualification va nous permettre de proposer du full SecNumCloud pour l’offre « Mailo Secure Cloud » qui bénéficie d’ores et déjà de l’hébergement SecNumCloud d’OUTSCALE. Cette offre est taillée pour les administrations, les collectivités locales, les établissements de santé et les grandes entreprises. Elle complète notre offre historique « Mailo », plus spontanée et intuitive avec une inscription immédiate en ligne, qui s’adresse pour sa part à un public plus large de particuliers, d’associations, d’indépendants, de TPE et PME. Il est à noter que l’hébergeur Ecritel de la plateforme Mailo, est également en cours de qualification SecNumCloud.

Avec 25 ans d'expérience, vous proposez des tarifs très compétitifs Comment parvenez-vous à maintenir cette politique tarifaire face à des acteurs comme Proton Mail ou Infomaniak, tout en continuant à investir massivement en R&D ?

P.V : La maîtrise complète de notre technologie, que nous développons depuis 25 ans, nous permet d’optimiser nos coûts. Cela nous permet d’assumer pleinement notre choix stratégique sur le long terme, d’offrir au grand public et aux professionnels des solutions personnalisées de grande qualité et en effet à des tarifs imbattables. Nous pensons ainsi permettre au plus grand nombre d’échapper aux solutions des Big Techs et c’est précisément ce qui est en train de se passer. Nous continuons à investir dans la R&D qui travaille sans relâche à l’évolution permanente de notre technologie backend/frontend. Et en parallèle nous travaillons dur pour créer les conditions de l’émergence en France d’un pôle industriel souverain d’e-mail en capacité de rivaliser frontalement avec Office 365 et Gmail.

Il n'empêche que Proton mise sur le chiffrement de bout en bout automatique et sur une suite complète. De son côté, Infomaniak propose une offre gratuite généreuse avec 20 Go pour les emails et 15 Go de stockage cloud supplémentaire. Quelle est la réponse de Mailo face à ces stratégies, et quels sont vos arguments pour convaincre un utilisateur de migrer chez vous ?

P.V : Chaque service s’engage sur une voie qui lui est propre avec ses arguments. Le service Mailo est l'un des plus complets en fonctionnalités et s’enrichit d’année en année (nous venons par exemple d’ajouter le partage de boîte mail). Encore une fois, notre offre est extrêmement compétitive (2 à 3 fois moins chère que les offres payantes de Microsoft et de Google), elle est adaptée au marché et aux besoins réels des utilisateurs. Par exemple, nous sommes les seuls à proposer une capacité de stockage mail & cloud mutualisée entre tous les comptes d’une même organisation qui génère mécaniquement une économie tant financière qu’écologique. Enfin nous sommes conçus, hébergés et infogérés en France. C’est un argument puissant qui porte en ces temps incertains.

Concernant la partie de votre question sur le positionnement de Proton, nous proposons depuis de nombreuses années également le chiffrement (en mode PGP) qui répond parfaitement aux besoins des utilisateurs soucieux d'apporter une sécurité renforcée sur leurs échanges.