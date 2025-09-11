Mailbox.org fait peau neuve et veut devenir une vraie alternative européenne

Le fournisseur allemand de messagerie sécurisée Mailbox.org lance une refonte complète de ses services avec une nouvelle suite bureautique. L'entreprise entend se positionner comme une alternative européenne aux géants américains du secteur.
Mailbox.org devient simplement Mailbox, change d'identité visuelle et donne le coup d'envoi pour ses nouveaux services en ciblant à la fois les consommateurs, les entreprises ainsi que les organismes du secteur public.
Quelles nouveautés pour Mailbox ?
Les développeurs annoncent avoir retravaillé de fond en comble l'architecture de leurs services. Ces derniers intègrent désormais des raccourcis clavier "intelligents" pour automatiser les tâches répétitives, un mode sombre optimisé et des options de personnalisation avancées. L'internaute arrive sur un tableau de bord doté d'une navigation par onglets pour passer d'un module à l'autre. Notons d'ailleurs que le système est particulièrement réactif.
La messagerie s'enrichit avec une option d'annulation d'envoi. Notons aussi un système de catégorisation automatique pour trier et organiser les messages selon des critères personnalisables.
Rappelons que Mailbox propose également le chiffrement des emails en permettant de saisir un mot de passe que le destinataire devra saisir pour lire le message.
Mailbox Office structure l'environnement de travail collaboratif autour d'un calendrier intelligent connecté à Mailbox Meet pour la visioconférence. A l'instar de Google Meet, cette intégration génère automatiquement les liens de réunion lors de la création d'événements. Le système inclut des indicateurs de statut des participants, un décompte avant réunion et une gestion centralisée des ressources partagées.
Sur mobile, Mailbox mise sur une PWA
Pour la partie mobile, Mailbox a choisi de ne pas développer d'application native sur iOS ou Android. L'entreprise propose une Progressive Web App (PWA). La technologie est présentée comme une solution hybride combinant les avantages des applications web et natives tout en éliminant les contraintes de maintenance et de mise à jour pour les administrateurs. Bon, dans les faits, on imagine qu'il s'agit surtout de rationaliser les développements et réduire les coûts. Les PWA ont souvent un accès limité aux composants du smartphone, comme le Bluetooth, le NFC ou les capteurs biométriques (Face ID, Touch ID). Ces Web App sont aussi moins performantes et consomment généralement plus de batterie.
Toutefois, Mailbox est compatible avec les protocoles standards IMAP, CalDAV, CardDAV et même Exchange ActiveSync pour configurer son compte sur un smartphone ou un PC sur des applications natives.
Mailbox rejoint ainsi le positionnement d'autres fournisseurs européens comme Infomaniak Mail et Proton Mail, lesquels revendiquent également une approche alternative aux services américains. En France, Mailo est aussi de la partie avec sa messagerie respectueuse de la réglementation européenne sur la protection des données.
Mailbox propose un essai gratuit et la première offre est facturée à 12€/an pour 2 Go de stockage mail. Pour bénéficier de la suite complète avec un nom de domaine personnalisé, il faudra compter 30€/an
- storage2 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphonePas d'applications mobiles
- push_pinJurisdiction UE
Mailbox est la parfaite alternative respectueuse de la vie privée et sécurisée à la suite de produits de Google. En plus de sa messagerie chiffrée, il est possible de profiter d'un calendrier, d'un stockage cloud, d'un outil de visioconférence et d'une messagerie instantanée. De plus, l'inscription et le paiement peuvent se faire de façon totalement anonyme.
- Stockage Cloud
- Cryptage de bout en bout
- Inscription et paiement anonymes
- Pas d'offre gratuite
- Localisé dans l'UE
- Cryptage et déchiffrement effectués sur serveurs