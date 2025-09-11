Mailbox.org fait peau neuve et veut devenir une vraie alternative européenne

Les développeurs annoncent avoir retravaillé de fond en comble l'architecture de leurs services. Ces derniers intègrent désormais des raccourcis clavier "intelligents" pour automatiser les tâches répétitives, un mode sombre optimisé et des options de personnalisation avancées. L'internaute arrive sur un tableau de bord doté d'une navigation par onglets pour passer d'un module à l'autre. Notons d'ailleurs que le système est particulièrement réactif.

La messagerie s'enrichit avec une option d'annulation d'envoi. Notons aussi un système de catégorisation automatique pour trier et organiser les messages selon des critères personnalisables.