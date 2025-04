xryl

Stalwart est une perle. Le développeur est hyper réactif, c’est écrit en Rust, ça gère tous les protocoles mails (Sieve, SMTP, IMAP, HTTPS, JMAP, DNS/DMARC/SPF…). Vu que Thunderbird ne supporte pas JMAP (qui est quand même vachement plus pratique qu’IMAP, surtout côté consommation / mobile) vu qu’ils se basent sur K9 Mail sous Android (et, il faut le dire, c’est une usine à gaz et un gouffre énergétique), ils ont bien plus à faire à améliorer leurs logiciels que de vampiriser un projet d’un développeur unique qui ne vit que grâce au support payant qu’il propose. En gros, je le vois gros comme une maison, Mozilla va monter un serveur Stalwart, le rebrander « Thunderbird pro », et encaisser un « loyer » pour l’utilisation. Le vrai développeur du logiciel, il aura, peut être, c’est même pas sûr, un petit virement de temps en temps pour son « effort ».

Je vous conseille fortement d’installer un serveur Stalwart (ça prend 1/2 journée, et c’est bien documenté), d’utiliser Twake Mail sous Android et vous avez votre solution auto hébergée, indépendant d’un groupe amirequin.

Bad move Mozilla, bad move.