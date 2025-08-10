Disponible sur tous vos appareils, grâce à une application mobile ou via un navigateur, et proposant un stockage mail illimité, la messagerie Infomaniak Mail est dotée de toutes les fonctionnalités indispensables aux professionnels : envoi de pièces jointes jusqu'à 3 Go, création de signatures unifiées, d'alias et de redirections, configuration de répondeur, dossiers IMAP personnalisables, chiffrement en un clic, assistant à la rédaction IA, et bien d'autres. Il est bien sûr possible de personnaliser votre nom de domaine pour asseoir votre image de marque auprès de vos prospects, clients et partenaires.