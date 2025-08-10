Lorsqu'on est un professionnel, l'image de marque est primordiale. Chaque détail compte pour montrer le sérieux de votre entreprise, à commencer par votre adresse mail. Un nom de domaine personnalisé est, en effet, essentiel pour faire bonne impression à vos clients et à vos partenaires.
Une adresse mail au nom de votre entreprise est un véritable gage de confiance pour vos interlocuteurs. Un nom de domaine générique est, en effet, à bannir dans les relations commerciales. Il existe heureusement des solutions simples pour obtenir une adresse mail personnalisée.
Pourquoi utiliser un nom de domaine personnalisé dans votre messagerie professionnelle ?
Un nom de domaine personnalisé a bien des avantages : il renforce la crédibilité de votre entreprise tout en facilitant et sécurisant vos échanges.
Une image de marque renforcée
Opter pour une adresse mail personnalisée est un indice fort pour vos interlocuteurs. Cela prouve, en effet, le sérieux de votre entreprise ainsi que sa fiabilité. Rien de pire qu'une adresse professionnelle bardée de chiffres et de caractères spéciaux, que l'on retrouve hélas, encore trop souvent, et qui sont de véritables freins pour la délivrabilité de vos messages.
En personnalisant votre nom de domaine au sein de votre messagerie professionnelle, vous vous assurez d'être facilement identifiable par vos prospects et clients, mais aussi par vos partenaires. Cerise sur le gâteau, votre adresse sera aussi plus facilement mémorisable, ce qui aidera à vous faire connaître.
Une gestion simplifiée de vos communications professionnelles
En plus de booster votre visibilité, un nom de domaine personnalisé vous permettra aussi de standardiser facilement les emails de vos collaborateurs ou de vos services. Vous pourrez ainsi promouvoir votre entreprise tout en renforçant votre organisation, et tout cela, pour un investissement modique.
Côté sécurité, une adresse mail personnalisée ajoute une protection supplémentaire à vos messages : cela permet, en effet, d'échapper à certaines attaques de phishing mais aussi d'éviter d'être considéré comme du spam lors de vos envois. Autre avantage : en cas de migration vers un autre fournisseur, l'accès aux adresses est préservé.
Pourquoi choisir Infomaniak Mail pour votre adresse professionnelle ?
Vous recherchez une solution de messagerie fiable et performante pour vos communications professionnelles ? Le service Infomaniak Mail a séduit de nombreux utilisateurs.
Un service chiffré pour des conversations parfaitement sécurisées
Infomaniak Mail est une solution créée par Infomaniak. Cette société basée en Suisse, un pays connu pour ses hauts standards en matière de confidentialité, est connue pour son fort engagement environnemental mais aussi pour la haute sécurisation de ses services.
Conforme à la LPD, à la LDEP et au RGPD, la messagerie Infomaniak Mail utilise les protocoles de sécurité ECC et OpenPGP. Elle propose notamment à ses utilisateurs le chiffrement des emails en un clic, une fonctionnalité prisée des professionnels. Utilisant notamment les filtres SPF, DKIM et DMARC, Infomaniak Mail bénéficie également d'une protection accrue contre les virus et les messages indésirables.
Reconnue pour la qualité de sa messagerie, la société Infomaniak héberge aujourd'hui plus de 3 millions d'adresses mail, et ce, exclusivement au sein de centres de données écologiques localisés en Suisse.
Une messagerie personnalisable, intégrée à un écosystème performant
Disponible sur tous vos appareils, grâce à une application mobile ou via un navigateur, et proposant un stockage mail illimité, la messagerie Infomaniak Mail est dotée de toutes les fonctionnalités indispensables aux professionnels : envoi de pièces jointes jusqu'à 3 Go, création de signatures unifiées, d'alias et de redirections, configuration de répondeur, dossiers IMAP personnalisables, chiffrement en un clic, assistant à la rédaction IA, et bien d'autres. Il est bien sûr possible de personnaliser votre nom de domaine pour asseoir votre image de marque auprès de vos prospects, clients et partenaires.
Infomaniak Mail intègre par défaut deux modules : Calendar pour gérer vos rendez-vous, séances d'équipe et salles de réunion, et Contacts, pour lister et synchroniser facilement vos contacts. Selon l'offre que vous choisissez, il est aussi possible d'accéder à l'intégralité des outils de la suite collaborative kSuite pour les professionnels, tels que :
- La messagerie instantanée d'équipe kChat ;
- Le stockage kDrive (intégrant notamment les outils bureautiques OnlyOffice Docs, Grid et Points) ;
- L'outil d'appels vidéo kMeet ;
- Le service d'envoi de fichiers SwissTransfer ;
- L'outil de partage d'informations confidentielles kPaste ;
- Le créateur de liens courts et de QR Codes Chk.
Vous pouvez opter pour l'offre kSuite Standard (1er utilisateur gratuit puis 1,58 euros par utilisateur par mois) avec un nom de domaine personnalisé ou choisir les plans kSuite Pro (6,58 euros par utilisateur par mois) ou kSuite Entreprise (12,42 euros par utilisateur par mois).
Comment créer une adresse professionnelle personnalisée avec Infomaniak Mail ?
Infomaniak Mail permet à tous les professionnels d'utiliser leur propre nom de domaine pour faire rayonner leur image de marque. Bien d'autres options de personnalisation sont également disponibles.
Créez votre adresse personnalisée en quelques clics
Vous souhaitez personnaliser votre adresse mail avec le nom de domaine de votre entreprise ? Si vous n'avez qu'une seule adresse à créer et que vous possédez déjà un nom de domaine (si vous ne possédez pas de noms de domaine, vous pourrez en acheter un directement chez Infomaniak), il vous suffit de :
- Sélectionner l'option « 1 adresse mail gratuite (Starter) » lors de votre commande ;
- Vous connecter à votre Manager Infomaniak ;
- Sélectionner le Service Mail associé à votre nom de domaine ;
- Cliquer sur « Connecter un service » ;
- Appuyer sur le bouton « Créer une adresse mail » ;
- Saisir votre nom et / ou votre prénom à côté du domaine pré-rempli et valider.
Pour tous les autres cas, nous vous invitons à lire les tutoriels « Créer une adresse mail ou la supprimer » et « Modifier le nom de domaine d'un Service Mail » d'infomaniak.
Adaptez votre messagerie aux besoins de votre entreprise
En plus d'un nom de domaine personnalisé, Infomaniak Mail regorge d'options de personnalisation. Il est, par exemple, possible de modifier l'apparence de votre messagerie en modifiant vos préférences d'affichage (mode clair ou sombre, affichage compact ou large, disposition verticale, horizontale ou sous forme de liste, etc.). Il est aussi possible d'indiquer au service quelles sont les actions que vous utilisez le plus (sur un mail, au survol, etc.) et de modifier la police et la taille du texte de vos messages.
Votre domaine est géré par Infomaniak ? En optant pour la formule kSuite Entreprise, vous pouvez contrôler votre image de marque de A à Z, avec l'option Custom Brand. Vous pourrez alors ajouter votre logo, modifier les couleurs de votre messagerie et d'autres applications incluses dans kSuite, choisir les images de la page de connexion, et bien plus encore.
Infomaniak Mail est une solution hautement personnalisable qui vous permettra de valoriser votre activité en un rien de temps. Bénéficiant d'une disponibilité de 99,99 %, elle sera votre meilleure alliée pour gérer tous vos échanges professionnels. Envie de tester ? Vous pouvez créer dès maintenant une adresse mail gratuite.
- storage20 Go de stockage
- securityChiffrement natif partiel
- alternate_emailDomaine personnalisé en option
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse