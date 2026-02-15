Face à Google Photos, "nous construisons Ente pour nous-mêmes et les générations futures" - Interview

Vous avez quitté Google en 2020 après avoir travaillé sur l'infrastructure de Google Assistant. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Ente ? Était-ce une décision progressive ou y a-t-il eu un moment charnière ?

Vishnu Mohandas : Avoir entendu parler de l'implication de Google dans le Projet Maven a été l'élément déclencheur qui m'a fait réfléchir à la confidentialité et au caractère sacré de mes photos. Cela m'a fait réaliser que nous devrions faire attention à qui nous donnons nos données, car nous ne contrôlons pas à quoi servira l'IA entraînée dessus.

À l'avenir, ma fille pourrait être manipulée par une IA entraînée sur ses photos d'enfance, ma femme pourrait être ciblée par des publicités basées sur ce que nous cliquons, et comme dans le cas du Projet Maven, cela pourrait être utilisé pour la guerre.

La seule véritable alternative à Google est le jardin clos d'Apple, où vous ne pouvez pas accéder à vos données en dehors de leur écosystème. Il n'était pas logique d'enfermer les photos de ma famille là-dedans. Donc quitter mon emploi chez Google pour construire un endroit plus privé et plus accessible pour stocker des photos m'a semblé être la chose responsable à faire.

Vous expliquez que "Google prend la sécurité au sérieux, mais pas la vie privée de l'utilisateur". Pourriez-vous développer cette distinction ? Quelles pratiques internes chez Google vous ont le plus mis mal à l'aise ?

V.M : La sécurité garantit que personne en dehors de Google ne peut accéder à vos données. La vie privée garantit que même Google lui-même ne peut pas accéder à vos données.

Google embauche des ingénieurs intelligents pour garantir la sécurité. Google embauche des ingénieurs encore plus intelligents pour générer des profits en exploitant votre vie privée - c'est une entreprise publicitaire cotée en bourse. Leur objectif est de maximiser la valeur pour les actionnaires. Je n'ai passé que 11 mois à travailler chez Google, et pendant ce temps, mes conversations avec mes collègues ont rendu les priorités de l'entreprise évidentes, et j'ai trouvé le manque d'empathie troublant.

Ente refuse catégoriquement les financements en capital-risque malgré une traction significative (165 millions de photos stockées). Pourtant, vous avez accepté une subvention de 100 000 dollars de Mozilla. Où tracez-vous la ligne entre un financement acceptable et un compromis sur votre vision ?

V.M : Nous acceptons les subventions non dilutives qui n'influencent pas la direction d'Ente.

Par exemple, nous avons récemment accepté une subvention de 20 000 francs suisses du CERN et une subvention de 25 000 dollars de FLOSS/fund. Ces subventions ont été attribuées pour nos contributions à l'open source, et je suis personnellement heureux qu'il existe des organisations qui investissent de l'argent pour faire avancer l'open source.