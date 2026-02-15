Face à Google Photos, "nous construisons Ente pour nous-mêmes et les générations futures" - Interview

Après avoir quitté Google en 2020, Vishnu Mohandas a fondé Ente Photos, une alternative chiffrée à Google Photos. Cinq ans plus tard, avec 20 employés seulement, il explique comment construire une entreprise axée sur la confidentialité qui soit véritablement éthique dans un écosystème dominé par les géants de la tech.
Pour stocker ses photos de manière sécurisée, il n'y a pas 36 solutions sur le marché. Et la plus aboutie à nos yeux reste celle proposée par Ente. L'entreprise propose des applications pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android ainsi qu'une web app. On y retrouve une vraie galerie avec la gestion des albums, des options de partage et surtout, la promesse d'un environnement complètement chiffré.
Ente n'est pas une startup comme les autres. Quand Vishnu Mohandas a quitté ses fonctions d'ingénieur chez Google pour lancer sa plateforme de stockage de photos chiffrée, il a fait un choix radical : refuser le capital-risque et bâtir une entreprise viable avec des revenus d'exploitation. Cinq ans après son lancement, Ente Photos est passé v1.0. L'app supplante déjà Google Photos, mais aussi Polar Steps et, depuis peu, le service s'attaque à Instagram avec l'ajout d'une brique communautaire. En parallèle, l'équipe a mis au point Ente Auth (pour l'authentification 2FA) et s'apprête à déployer Ente Locker (stockage de documents).
Vous avez quitté Google en 2020 après avoir travaillé sur l'infrastructure de Google Assistant. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Ente ? Était-ce une décision progressive ou y a-t-il eu un moment charnière ?
Vishnu Mohandas : Avoir entendu parler de l'implication de Google dans le Projet Maven a été l'élément déclencheur qui m'a fait réfléchir à la confidentialité et au caractère sacré de mes photos. Cela m'a fait réaliser que nous devrions faire attention à qui nous donnons nos données, car nous ne contrôlons pas à quoi servira l'IA entraînée dessus.
À l'avenir, ma fille pourrait être manipulée par une IA entraînée sur ses photos d'enfance, ma femme pourrait être ciblée par des publicités basées sur ce que nous cliquons, et comme dans le cas du Projet Maven, cela pourrait être utilisé pour la guerre.
La seule véritable alternative à Google est le jardin clos d'Apple, où vous ne pouvez pas accéder à vos données en dehors de leur écosystème. Il n'était pas logique d'enfermer les photos de ma famille là-dedans. Donc quitter mon emploi chez Google pour construire un endroit plus privé et plus accessible pour stocker des photos m'a semblé être la chose responsable à faire.
Vous expliquez que "Google prend la sécurité au sérieux, mais pas la vie privée de l'utilisateur". Pourriez-vous développer cette distinction ? Quelles pratiques internes chez Google vous ont le plus mis mal à l'aise ?
V.M : La sécurité garantit que personne en dehors de Google ne peut accéder à vos données. La vie privée garantit que même Google lui-même ne peut pas accéder à vos données.
Google embauche des ingénieurs intelligents pour garantir la sécurité. Google embauche des ingénieurs encore plus intelligents pour générer des profits en exploitant votre vie privée - c'est une entreprise publicitaire cotée en bourse. Leur objectif est de maximiser la valeur pour les actionnaires. Je n'ai passé que 11 mois à travailler chez Google, et pendant ce temps, mes conversations avec mes collègues ont rendu les priorités de l'entreprise évidentes, et j'ai trouvé le manque d'empathie troublant.
Ente refuse catégoriquement les financements en capital-risque malgré une traction significative (165 millions de photos stockées). Pourtant, vous avez accepté une subvention de 100 000 dollars de Mozilla. Où tracez-vous la ligne entre un financement acceptable et un compromis sur votre vision ?
V.M : Nous acceptons les subventions non dilutives qui n'influencent pas la direction d'Ente.
Par exemple, nous avons récemment accepté une subvention de 20 000 francs suisses du CERN et une subvention de 25 000 dollars de FLOSS/fund. Ces subventions ont été attribuées pour nos contributions à l'open source, et je suis personnellement heureux qu'il existe des organisations qui investissent de l'argent pour faire avancer l'open source.
Avec seulement 12 employés à temps plein gérant plus de 150 000 utilisateurs et développant à la fois Photos et Auth en parallèle, comment faites-vous pour développer aussi rapidement vos nouveautés ?
V.M : Nous avons maintenant 20 employés à temps plein, gérant plus du double d'utilisateurs, et un produit supplémentaire - Locker (pour stocker vos documents importants) - et moins de la moitié d'entre eux sont des ingénieurs.
Nous sommes une équipe intentionnellement petite. Et c'est la principale raison pour laquelle nous sommes capables de maintenir notre rythme de développement. Il n'y a pas de bureaucratie, et nous donnons aux individus l'espace nécessaire pour être créatifs et exceller dans ce qu'ils font bien. Je suis reconnaissant d'être entouré d'êtres humains incroyablement intelligents et dotés d'une forte capacité d'initiative.
Ente Technologies Inc. est constituée au Delaware (États-Unis), mais votre équipe travaille principalement depuis l'Inde et les Pays-Bas, tandis que les données de vos utilisateurs sont stockées en Europe. Côté juridiction, c'est un peu complexe, est-ce que ce n'est pas un peu en contradiction avec l'idée d'une entreprise axée sur la confidentialité ?
V.M : Ente est une entreprise mondiale qui développe des logiciels open source en priorisant la longévité des données clients. Il est important de ne pas nous lier à une seule juridiction.
La géopolitique est complexe, il est donc important d'avoir des options. Nous avons actuellement une présence dans des zones géographiques qui sont chacune favorables à l'entrepreneuriat, à la confidentialité et à la neutralité. Nous pensons que ce niveau de diversification est essentiel pour atténuer la volatilité politique et assurer la longévité.
En 2025, vous avez lancé des fonctionnalités majeures comme Rituals, l'étiquetage manuel de personnes et la vue cartographique. Comment décidez-vous quelles fonctionnalités prioriser quand vous êtes en concurrence avec des géants comme Google Photos qui ont d'énormes équipes ?
V.M : Notre plus grand avantage par rapport à des entreprises comme Google est que nous avons une petite équipe qui est enthousiaste à l'idée d'écouter les retours clients et d'agir avec une efficacité clinique.
Il est difficile de prioriser, comme il est difficile de satisfaire tout le monde. Nous essayons d'équilibrer les victoires à court terme pour les clients avec les victoires à long terme pour l'entreprise. Ces victoires à long terme nous aident à croître et à réinvestir dans nos clients. C'est une danse délicate dans laquelle nous nous améliorons constamment.
Ente Auth est gratuit et le restera pour les utilisateurs existants, même si vous décidez de le monétiser à l'avenir. N'est-ce pas financièrement risqué d'offrir gratuitement un produit qui nécessite toujours une infrastructure et une maintenance continue ?
V.M : Auth a été construit pour résoudre notre propre problème - avoir besoin d'une application 2FA open source de haute qualité. Le hasard nous a fait entrer dans des cercles dans lesquels nous ne serions pas entrés autrement. Certaines des plus grandes organisations du monde utilisent maintenant Auth, et cela a donné à Ente plus de visibilité que nous aurions pu l'espérer.
De plus, le coût d'infrastructure pour Auth est minuscule comparé à celui de Photos. C'est donc un investissement sensé pour la valeur qu'il apporte.
Vous avez publié Photos v1.0 en février 2025 après plus de 40 000 commits et cinq ans de développement. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps avant de l'appeler une version "1.0" ? Qu'est-ce qui définit un produit mature pour vous ?
V.M : Un produit mature pour moi est un produit qui fait son travail discrètement, me ravit de manière inattendue et n'offre aucune frustration.
La sortie de la version "1.0" de Photos est arrivée quand j'ai ressenti que le produit répondait constamment à ces attentes. C'était une étape symbolique pour nous, en définissant la qualité des logiciels qu'Ente devrait produire. Nous avons encore un long chemin à parcourir, et beaucoup de satisfaction à offrir.
L'intégration d'Ente avec iOS et Android présente-t-elle des défis différents sur chaque plateforme ? Apple et Google facilitent-ils, ou au contraire compliquent-ils, l'intégration d'alternatives à iCloud et Google Photos dans leurs écosystèmes ?
V.M : Oui, il y a des défis.
Apple facilite la migration de vos données, avec des API que des applications tierces comme Ente peuvent utiliser pour accéder à vos photos. Mais Apple lie étroitement certaines de leurs applications entre elles - par exemple, les nouvelles photos prises avec l'application appareil photo ne s'ouvriront que dans Apple Photos. Le même problème existe avec l'application appareil photo d'Android, mais la situation avec Google est plus grave.
Google rend très difficile l'extraction de vos données. Ils ont des API, mais ils interdisent aux concurrents d'utiliser leurs API. Même si vous souhaitez quitter Google un jour, le processus est pénible. Si vous avez de la chance, vous vous retrouverez avec des photos zippées avec des métadonnées corrompues. Nous avons investi une quantité importante d'ingénierie pour gérer avec élégance les données que Google vous donne, afin que votre bibliothèque soit en un seul morceau sur Ente.
Apple et Google utilisent tous deux une interface assez similaire pour la gestion des photos, avec une barre latérale à gauche listant les albums et les collections. Vous avez choisi une disposition différente avec un ruban en haut. N'avez-vous pas peur que cette ergonomie puisse rebuter les utilisateurs qui sont initialement venus sur Ente pour migrer en douceur depuis des services existants ?
V.M : Il y a quelques décisions de design que nous avons prises où nous nous sommes écartés des applications grand public pour rendre le produit plus simple à utiliser. Certaines ont fonctionné en notre faveur, d'autres non. Le ruban auquel vous faites référence est peut-être l'une de nos décisions les moins populaires, nous allons travailler dessus.
Votre ML sur l'appareil pour la reconnaissance faciale et la recherche sémantique est l'un de vos principaux facteurs de différenciation. Mais l'indexation complète d'une bibliothèque peut prendre des heures, même sur ordinateur. Comment prévoyez-vous d'accélérer ce processus sans compromettre la vie privée ?
V.M : Lorsque vous importez votre bibliothèque sur Ente, après avoir activé le machine learning, vous ne rencontrez pas beaucoup de problèmes car les photos sont indexées localement au fur et à mesure qu'elles sont sauvegardées. Donc la plupart de votre bibliothèque est indexée au moment où le téléversement se termine. Mais cela prend plus de temps si vous indexez une bibliothèque existante à partir de zéro.
Nous travaillons actuellement à rendre notre pipeline de machine learning plus efficace avec l'ajout d'une base de données vectorielle qui améliorera considérablement le temps nécessaire pour regrouper les embeddings. D'autres améliorations sont prévues, mais la dure vérité concernant l'exécution de modèles de machine learning localement sur votre appareil est que cela prendra toujours plus de temps que sur des fermes de serveurs. En contrepartie, vous obtenez une confidentialité absolue.
Vous utilisez YOLO5Face pour la détection de visages et CLIP pour la recherche sémantique, tous deux fonctionnant localement. Avez-vous envisagé des modèles plus récents ou plus puissants, ou les contraintes multiplateformes limitent-elles vos choix ?
V.M : Les modèles actuels que nous utilisons pour la reconnaissance faciale et la recherche sémantique sont à la pointe.
Il existe certains cas d'usage, comme la segmentation d'image, pour lesquels les modèles sont trop volumineux pour être exécutés localement sur l'appareil, nous ne répondons donc pas actuellement aux flux de travail qu'ils permettent, comme l'édition d'image avancée.
La bonne nouvelle est que les modèles deviennent plus petits et que le matériel s'améliore, nous sommes donc optimistes quant au fait que l'ensemble actuel de contraintes se résoudra avec le temps.
Vous avez récemment lancé Ente Locker. Pourquoi ? Les services de photos chiffrées sont encore relativement rares, mais les services de stockage cloud chiffrés sont déjà beaucoup plus répandus.
Locker est conçu pour un public qui trouve les services de stockage cloud existants, même non chiffrés, trop complexes à utiliser.
Par exemple, mes parents ont eu beaucoup de mal à stocker et organiser leurs dossiers médicaux, mots de passe, documents d'assurance, etc. de manière à ce que je puisse y accéder en cas de besoin. Je suis certain que je serai confronté à ce problème, avec un degré de gravité plus élevé, lorsque je devrai transmettre mon empreinte numérique à ma partenaire et ma fille.
Nous construisons Locker pour simplifier cette tâche de stockage et de partage d'informations importantes, sans avoir à gérer la complexité des produits de type disque chiffré. Il y a des gens qui ont moins de 100 documents numériques qui leur tiennent à cœur, et Locker est conçu sur mesure pour eux.
Votre trafic web a augmenté de 40 % entre juillet et septembre 2025, l'Allemagne représentant 12,88 % de vos visiteurs et la France 3,59%. Avez-vous une stratégie spécifique pour le marché européen, notamment dans le sillage du RGPD et de la DMA ?
V.M : Ce sont des statistiques que je ne connaissais pas, merci de les partager.
Ente est une entreprise que nous construisons pour nous-mêmes et les générations futures, donc le respect des droits des clients est ancré dans notre culture. Nous avons été conformes par défaut aux réglementations de l'UE en raison de cette éthique partagée, et je pense que cette synergie continuera.
Nous n'avons pas de stratégies spécifiques à une région, mais nous priorisons le développement de produits et de fonctionnalités qui rendront Ente plus accessible à un public plus large qui est moins attaché à la technologie.
Où voyez-vous Ente dans cinq ans ? Avez-vous l'intention de rester une entreprise autofinancée de 20 à 30 personnes, ou avez-vous des ambitions d'échelle qui nécessiteraient à terme de lever des fonds importants ?
V.M : Nous sommes ambitieux, mais nous n'avons pas besoin de capital-risque pour poursuivre nos ambitions.
Il est possible d'avoir un impact énorme sur le monde avec une petite équipe, et nous pensons que nous pouvons faire d'Ente une entreprise durable en faisant constamment les bonnes choses tout au long de nos vies.
