Cette alternative privée à Google Photos déploie sa plus grosse mise à jour

Sur l'application de bureau, plusieurs ajouts facilitent l'organisation. On peut maintenant masquer les albums partagés, charger directement des clichés vers les albums cachés, et tout sélectionner d'un coup dans les vues album et galerie. Le tri des albums fonctionne durant le chargement, l'ajout ou le déplacement de photos : il est possible d'organiser votre liste d'albums par nom, date de création ou de modification pour trouver rapidement celui que vous cherchez. Autre bon point : il est désormais possible d'éditer directement les informations de géolocalisation GPS depuis l'interface web.

Parmi les autres ajustements, notons le zoom par pincement sur les vidéos mobile, des aperçus pour les formats d'image non pris en charge, le nettoyage des photos non catégorisées, une amélioration de la fusion des personnes identifiées par la reconnaissance de visage sécurisée, et des correctifs de stabilité.

Retrouvez sur Clubic ce weekend une interview de Vishnu Mohandas, le fondateur d'Ente.