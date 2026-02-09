Cette alternative privée à Google Photos déploie sa plus grosse mise à jour

Le service de stockage photo chiffré Ente déploie sa mise à jour la plus ambitieuse depuis son lancement. Le service introduit des fonctionnalités communautaires, une refonte de l'interface mobile et introduit plusieurs options attendues.
Pour ceux qui recherchent une alternative sécurisée et sérieuse à Google Photos et iCloud Photos, nous vous présentions Ente Photos il y a déjà quelque temps. L'entreprise est particulièrement réactive et introduit très régulièrement plusieurs nouveautés. Et Ente démarre fort cette année en déployant deux versions majeures qui changent la donne pour le partage et l'organisation des photos. Soulignons que ces nouveautés débarquent quelques semaines seulement après l'ajout de Trip Layout, une fonctionnalité de carnets de voyage géolocalisés qui pourra parfaitement remplacer Polar Steps.
Commenter et administrer ses albums partagés
Ente intègre les likes et commentaires sur tous ses albums partagés, de manière optionnelle bien entendu. Concrètement, les discussions autour des photos se passaient jusqu'ici par messagerie ou email, en dehors de l'application. Désormais, les réactions s'affichent directement dans l'onglet "Shared" et déclenchent des notifications push. Le système fonctionne même sur les liens publics : une personne sans compte Ente peut liker et commenter. Autrement dit, l'équipe a ajouté une dimension communautaire aux partages sécurisés.
Cela n'a peut-être l'air de rien, mais si Ente peut supplanter Google Photos et Polar Steps, en quelque sorte, le service peut donc désormais prendre aussi des airs d'Instagram !
Autre nouveauté attendue : le rôle d'administrateur. Le propriétaire d'un album peut désigner un autre utilisateur Ente comme admin, qui pourra supprimer des photos, modérer les commentaires et gérer les participants. Cette option permet de mieux maitriser les albums collectifs, par exemple d'une entreprise, au sein desquels plusieurs personnes ajoutent des dizaines de clichés, mais elle simplifie aussi la gestion des albums de couple ou de famille.
Dernier ajout très demandé : le téléchargement d'albums complets en fichiers ZIP multiples. Jusqu'ici, récupérer un album partagé via lien public obligeait à télécharger chaque photo individuellement, ce qui prenait un temps fou sur les gros albums. Le service génère maintenant plusieurs archives ZIP pour faciliter le téléchargement.
Une refonte de l'interface mobile
Les réglages de l'application mobile ont été complètement redessinés. La nouvelle interface intègre une barre de recherche qui permet d'accéder directement au paramètre voulu sans parcourir tous les menus. Ente annonce que cette refonte graphique préfigure une évolution plus large du design dans les prochaines versions.
La recherche mobile charge plus vite, avec une barre déplacée en haut et un écran de résultats repensé. Elle devient accessible depuis les pages Discover, Location et File Type, sans devoir revenir à l'écran principal.
Sur l'application de bureau, plusieurs ajouts facilitent l'organisation. On peut maintenant masquer les albums partagés, charger directement des clichés vers les albums cachés, et tout sélectionner d'un coup dans les vues album et galerie. Le tri des albums fonctionne durant le chargement, l'ajout ou le déplacement de photos : il est possible d'organiser votre liste d'albums par nom, date de création ou de modification pour trouver rapidement celui que vous cherchez. Autre bon point : il est désormais possible d'éditer directement les informations de géolocalisation GPS depuis l'interface web.
Parmi les autres ajustements, notons le zoom par pincement sur les vidéos mobile, des aperçus pour les formats d'image non pris en charge, le nettoyage des photos non catégorisées, une amélioration de la fusion des personnes identifiées par la reconnaissance de visage sécurisée, et des correctifs de stabilité.
Retrouvez sur Clubic ce weekend une interview de Vishnu Mohandas, le fondateur d'Ente.
