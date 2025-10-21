pCloud ne se contente donc plus de charger grossièrement la pellicule du smartphone. L'entreprise introduit en parallèle une option pour exclure certaines photos ou plusieurs dossiers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'est fait attendre ! Jusqu'à présent, pCloud rassemblait l'ensemble des visuels au sein de sa section photos, y compris les captures d'écran ou les logos et icônes placés dans divers dossiers.

Désormais, dans la nouvelle section Photos, en cliquant sur les trois points verticaux, il est possible d'exclure certains dossiers ou fichiers, pour prendre véritablement le contrôle sur ce flux. Au quatrième trimestre, pCloud prévoit également d'analyser les informations EXIF des clichés pour générer une carte avec les lieux précis où chaque photo a été prise.