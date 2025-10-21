Le service de stockage pCloud multiplie les nouveautés ces derniers temps et se prépare à concurrencer Google Photos avec l'introduction d'un nouvel éditeur d'image et une gestion plus fine des médias.
Parmi les services de stockage en ligne, pCloud s'est distingué en proposant assez tôt un paiement unique pour débloquer 500 Go, 1 To ou 2 To de données. Si le modèle économique a de quoi faire sourciller, force est de constater qu'après 12 ans, pCloud a su se faire une place parmi les ténors du marché comme Dropbox, Google Drive ou Microsoft OneDrive. L'entreprise, dont le siège social est établi en Suisse, entend désormais faire de l'ombre à Google Photos.
pCloud dévoile sa section Photos et un éditeur
En test depuis quelques semaines sur la version Web du service, la section Photos de pCloud est désormais disponible pour tout le monde. Le client pCloud, disponible sur PC et Mac, propose d'ailleurs un accès direct et facile à ses derniers clichés au sein de la barre de menus sur macOS, ou de la barre des tâches sur Windows, avec un flux chronologique.
À partir de son application Web ou du client pCloud Drive, les développeurs ont également intégré un éditeur de photos. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce dernier fonctionne sur les images de type JPG. Un porte-parole nous explique que le format HEIC sera pris en charge la semaine prochaine. Cette nouvelle palette d'outils est divisée en trois volets.
La première section propose de rogner l'image ou de la faire pivoter. L'internaute y retrouve différents types de formats (1:1, 4:3, 16:9...). pCloud permet aussi d'effectuer des pivotements à l'horizontale ou à la verticale et propose de redimensionner le visuel ou de le rogner pour différents usages sur les réseaux communautaires. La seconde partie propose 9 filtres différents (chaud, froid, vintage...). Enfin, nous retrouvons également tout un ensemble d'outils pour une édition détaillée. À l'aide de curseurs, l'internaute peut ainsi contrôler la luminosité, les contrastes, la saturation, la température, la netteté, l'exposition… Notons aussi la possibilité d'ajouter une teinte personnalisée en choisissant une couleur.
Une meilleure gestion des photos
pCloud ne se contente donc plus de charger grossièrement la pellicule du smartphone. L'entreprise introduit en parallèle une option pour exclure certaines photos ou plusieurs dossiers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'est fait attendre ! Jusqu'à présent, pCloud rassemblait l'ensemble des visuels au sein de sa section photos, y compris les captures d'écran ou les logos et icônes placés dans divers dossiers.
Désormais, dans la nouvelle section Photos, en cliquant sur les trois points verticaux, il est possible d'exclure certains dossiers ou fichiers, pour prendre véritablement le contrôle sur ce flux. Au quatrième trimestre, pCloud prévoit également d'analyser les informations EXIF des clichés pour générer une carte avec les lieux précis où chaque photo a été prise.
Progressivement, pCloud semble remplacer non seulement Google Drive, mais également Google Photos. Rappelons que Microsoft planche aussi sur une nouvelle version de OneDrive pour Windows avec justement de nouveaux outils pour gérer sa photothèque.
Soulignons que si pCloud propose une enclave sécurisée optionnelle avec pCloud Encryption, les fichiers au sein de cette dernière ne sont pas lisibles par ce module photos - ni d'ailleurs par le moteur de recherche. Le service repose donc sur une architecture mixte. Proton Drive ou ente.io offre un stockage sécurisé des photos, mais aucun outil d'édition, ni d'option d'achat unique ou de connexion tierce via WebDAV, par exemple.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.