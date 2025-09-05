On aime tous faire des photos, et ce, quelle que soit l'occasion. Ces souvenirs précieux sont souvent conservés sur un smartphone, un ordinateur ou un disque dur. Hélas, ces solutions sont loin d'être infaillibles : elles peuvent être cassées, volées, corrompues… La solution ? Sauvegarder ces fichiers dans un service cloud, mais pas n'importe lequel.
Il existe aujourd'hui de nombreux fournisseurs spécialisés en stockage cloud. Ces services permettent aux utilisateurs de stocker leurs données en ligne en quelques clics. Attention cependant à ne pas confier vos photos de famille et autres clichés de voyage à n'importe qui. Il faut, avant tout, se poser les bonnes questions : comment ces données sont-elles sécurisées ? Qui y a réellement accès ? Quel est l'impact sur l'environnement ? En optant pour un cloud éthique, vous vous assurez de confier vos photos à un service transparent, qui respecte aussi bien votre vie privée que la planète.
Pourquoi opter pour un cloud éthique pour sauvegarder ses photos ?
Quand on veut sauvegarder ses souvenirs dans le cloud, il est essentiel d'opter pour une solution de confiance qui allie sécurité et confidentialité.
Les services cloud traditionnels, des solutions à éviter
On a tous entendu parler de Google Drive, Microsoft OneDrive ou encore Apple iCloud, des solutions renommées, conçues par les géants de la Tech américains. Hélas, leur confier vos données est plutôt risqué : ces fournisseurs analysent, en effet, les fichiers qui sont stockés sur leur serveur et exploitent les informations recueillies à des fins publicitaires ou de ciblage.
Étant soumises au Cloud Act, ces sociétés sont légalement tenues de fournir un accès à ces données aux autorités américaines qui en font la demande. On leur reproche également de ne pas être suffisamment transparentes sur l'utilisation qu'elles font des informations qui leurs sont confiées. De plus, elles utilisent des centres de données énergivores, dont l'empreinte carbone est importante.
Les avantages d’un cloud éthique et souverain
De plus en plus d'utilisateurs souhaitent aujourd'hui tourner le dos à Google, Apple et autres géants de la Tech. Ils optent pour des services éthiques et souverains qui hébergent les données localement et mettent la sécurité, la fiabilité et la responsabilité au premier plan.
Faire le choix d'un cloud éthique basé en Europe, c'est s'assurer que les données soient hébergées dans le respect du RGPD, en toute transparence. Contrairement aux services traditionnels, les clouds éthiques ne font aucune analyse, exploitation ou vente de données. De plus, ces acteurs sont souvent engagés dans une démarche environnementale et misent sur des structures éco-responsables.
kDrive, le cloud idéal pour protéger vos photos les plus précieuses
Conçu par Infomaniak, le stockage en ligne kDrive a depuis longtemps fait ses preuves.
kDrive, un cloud sécurisé et éco-responsable
Conforme au RGPD et à la nLPD, le cloud kDrive sauvegarde les données de ses clients sur 3 supports dans 2 data centers différents, pour un maximum de sécurité. Ce service a été conçu par l'entreprise indépendante Infomaniak. Dotée de plus de 30 ans d'expérience, cette société développe et héberge l'intégralité de ses serveurs en Suisse, un pays exigeant en matière de confidentialité.
Infomaniak est également reconnue pour son engagement écologique. Elle compense 200 % de ses émissions de gaz à effets de serre et conçoit ses propres centrales solaires, composées de modules européens, dans le but de couvrir 50 % de sa consommation d’énergie totale d’ici 2030. Ces infrastructures, qui sont refroidies avec l'air naturel extérieur, revalorisent même la chaleur produite par les serveurs pour chauffer jusqu’à 6’000 logements localement.
Un stockage abordable et bien pensé
kDrive est une solution accessible qui combine qualité, confidentialité et sécurité. Ce cloud propose notamment une offre gratuite donnant droit à 15 Go de stockage et un accès à tout l’écosystème my kSuite, la suite de productivité d’Infomaniak pour les particuliers. Il existe également trois formules payantes : Solo (à partir de 4,99 euros par mois, en tarification annuelle), Pro (à partir de 6,66 euros par mois et utilisateur) et Team (à partir de 10 euros par mois). En tout, il est possible de stocker jusqu'à 106 To de données.
kDrive vous permet d'accéder à vos photos et fichiers en ligne mais aussi sur vos appareils iOS et Android ou un ordinateur Windows, macOS ou Linux via une application. Tout est automatiquement synchronisé sur tous vos appareils. Il est possible de gérer et de personnaliser facilement vos liens de partage depuis une interface dédiée. Une boîte de dépôt est également disponible.
kDrive est inclus dans la suite bureautique en ligne my kSuite, qui donne accès à de nombreux autres outils : vous pouvez, par exemple, collaborer en temps réel sur des fichiers Microsoft Office, via les applications OnlyOffice Docs, Grids et Points. Vous pouvez également profiter d’une boîte mail gratuite, d’un outil de visioconférence et de bien d’autres avantages pour vos besoins numériques quotidiens.
Comment sauvegarder vos photos dans kDrive ?
Envie de tester kDrive ? On vous explique comment bien utiliser cet espace de stockage cloud.
Comment accéder à kDrive et verser vos premières photos
kDrive est un stockage cloud moderne, intuitif et accessible à tous les utilisateurs, qu'ils soient débutants ou confirmés. Pour y accéder, il suffit de vous rendre sur la page de présentation et de cliquer sur le bouton « Démarrer gratuitement ».
Vous devrez ensuite vous inscrire en :
- Sélectionnant une formule (Free, Solo, Team ou Pro) ;
- Créant un compte Infomaniak en fournissant votre nom, votre prénom, un mot de passe et en créant une adresse mail (@etik.com, @ik.me ou @ikmail.com) ;
- Fournissant un numéro de téléphone.
Vous accéderez ensuite à votre tableau de bord my kSuite et pourrez cliquer sur l'icône kDrive pour accéder au stockage. Il sera ensuite possible de verser vos premières photos, soit en faisant un simple glisser-déposer, soit en cliquant sur le bouton bleu “Nouveau” dans le menu latéral ou encore en faisant un clic droit dans une zone vide du cloud et en appuyant sur « Ajouter » > « Importer un fichier ».
Comment organiser et gérer vos fichiers dans kDrive
Une fois que vous avez importé vos photos dans kDrive, plusieurs options sont disponibles pour organiser ces fichiers en un rien de temps. Vous pouvez notamment :
- Dupliquer, renommer ou déplacer ces fichiers ;
- Créer des dossiers et des sous-dossiers au sein de l'espace de stockage ;
- Mettre des fichiers en favoris ;
- Ajouter ou enlever des étiquettes de catégorie ;
- Activer des liens de partage ;
- Gérer les droits d'accès d'autres utilisateurs ;
- Rédiger des commentaires ;
- Consulter un historique de versions (avec la version gratuite de kDrive, il est possible de conserver au maximum 30 versions pour une durée de 30 jours).
Vous pouvez également modifier vos photos grâce à l'éditeur intégré : il est possible d'ajuster la luminosité et le contraste de l'image, d'y apposer une signature, de recadrer le cliché, de l'inverser horizontalement ou verticalement ou de le faire pivoter.
Si vous souhaitez franchir le pas, des guides pratiques vous accompagnent étape par étape pour migrer vos données facilement depuis les principaux fournisseurs cloud, en quelques clics.
kDrive est une solution de choix pour tous ceux qui souhaitent reprendre le contrôle sur leurs données et dire adieu aux géants du numérique. Pensé pour être simple d'utilisation, ce cloud éthique, souverain et conforme au RGPD met à votre disposition des serveurs sécurisés et éco-responsables. Vous pourrez y déposer vos photos en toute sérénité tout en faisant un geste pour la planète.