Il existe aujourd'hui de nombreux fournisseurs spécialisés en stockage cloud. Ces services permettent aux utilisateurs de stocker leurs données en ligne en quelques clics. Attention cependant à ne pas confier vos photos de famille et autres clichés de voyage à n'importe qui. Il faut, avant tout, se poser les bonnes questions : comment ces données sont-elles sécurisées ? Qui y a réellement accès ? Quel est l'impact sur l'environnement ? En optant pour un cloud éthique, vous vous assurez de confier vos photos à un service transparent, qui respecte aussi bien votre vie privée que la planète.