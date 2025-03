Avec plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde, pCloud est un service qui jouit d'une grande popularité. Ce stockage en ligne permet en effet de stocker et de sécuriser un grand nombre de documents, qu'il s'agisse de textes, d'images, de fichiers son, de vidéo, etc. Ses développeurs ont récemment amélioré les clients pCloud pour Windows, macOS et Linux en lançant la fonctionnalité Uploads.