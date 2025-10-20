Proton a récemment intégré une nouvelle fonction d'import dans son application Windows. Les utilisateurs de Google Photos peuvent désormais migrer leurs albums vers une solution chiffrée de bout en bout.
La firme suisse déploie une mise à jour de Proton Drive pour Windows, laquelle facilite le transfert des bibliothèques photo stockées chez Google. L'opération s'appuie sur Google Takeout, le service d'exportation de données de Google, et permet d'importer directement albums et clichés dans l'espace de stockage chiffré de Proton.
Proton facilite votre migration depuis Google
Au mois de mai dernier, Proton enrichissait la section photos de son Drive. Jusqu'alors, cette dernière ne faisait qu'accueillir la pellicule du smartphone de l'utilisateur. L'entreprise a décidé de transformer cet espace en véritable gestionnaire de photos avec l'intégration d'albums. Cette fois, Proton facilite la migration depuis Google.
Proton a toujours vivement critiqué les pratiques intrusives de Google et son service photo ne fait pas exception. L'entreprise indique que le géant californien procède à une analyse systématique des images pour identifier visages, lieux et objets, des données bien pratiques pour la gestion de sa bibliothèque mais qui servent également à alimenter des profils utilisateurs et permettent d'établir des relations entre personnes, y compris celles qui n'utilisent pas directement Google Photos. Proton pointe aussi l'expansion de Gemini AI dans l'écosystème Google, et les doutes qui subsistent sur l'utilisation potentielle des photos personnelles pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle.
Directement au sein de l'interface Web de Proton Drive, une nouvelle option a fait son apparition : l'importation depuis Google Photos. L'outil s'appuie sur Google Takeout. L'internaute devra donc se rendre sur le service d'export de Google puis récupérer son historique de photos. Lors de l'importation, Proton explique que "l'application téléversera automatiquement vos photos puis les triera dans des albums. Durant ce processus, Proton Drive détecte et ignore les fichiers en double, même si les originaux ont été déplacés dans la corbeille."
Les clichés sont chiffrés sur l'appareil de l'utilisateur avant d'être envoyés vers les serveurs de Proton. Seul le propriétaire dispose des clés de déchiffrement, ce qui rend les photos inaccessibles à Proton lui-même, aux annonceurs ou à tout tiers. Selon le volume de fichiers, le processus peut prendre quelques minutes à plusieurs heures.
La nouveauté ne se limite pas aux seuls utilisateurs de Google Photos. L'application Windows de Proton Drive accepte maintenant l'import depuis n'importe quel dossier local, disques durs externes ou clés USB. À chaque fois, le système crée automatiquement des albums lors de l'importation, pour préserver l'organisation initiale des fichiers. Pour l'heure, cette nouveauté n'est disponible que sur l'application Windows. Une nouvelle version pour macOS devrait être disponible dans le courant des prochaines semaines.
