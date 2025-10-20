Directement au sein de l'interface Web de Proton Drive, une nouvelle option a fait son apparition : l'importation depuis Google Photos. L'outil s'appuie sur Google Takeout. L'internaute devra donc se rendre sur le service d'export de Google puis récupérer son historique de photos. Lors de l'importation, Proton explique que "l'application téléversera automatiquement vos photos puis les triera dans des albums. Durant ce processus, Proton Drive détecte et ignore les fichiers en double, même si les originaux ont été déplacés dans la corbeille."

Les clichés sont chiffrés sur l'appareil de l'utilisateur avant d'être envoyés vers les serveurs de Proton. Seul le propriétaire dispose des clés de déchiffrement, ce qui rend les photos inaccessibles à Proton lui-même, aux annonceurs ou à tout tiers. Selon le volume de fichiers, le processus peut prendre quelques minutes à plusieurs heures.

La nouveauté ne se limite pas aux seuls utilisateurs de Google Photos. L'application Windows de Proton Drive accepte maintenant l'import depuis n'importe quel dossier local, disques durs externes ou clés USB. À chaque fois, le système crée automatiquement des albums lors de l'importation, pour préserver l'organisation initiale des fichiers. Pour l'heure, cette nouveauté n'est disponible que sur l'application Windows. Une nouvelle version pour macOS devrait être disponible dans le courant des prochaines semaines.