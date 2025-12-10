Pour vos photos, pCloud ajoute un peu d'interaction à vos souvenirs

pCloud déploie sa vue cartographique pour géolocaliser les photos. La fonctionnalité, annoncée en octobre dernier, apparaît progressivement chez certains utilisateurs du service suisse.
Plus qu'un simple service de stockage de fichiers, pCloud continue de s'enrichir pour accueillir vos clichés. Après avoir lancé sa section Photos avec un éditeur intégré, pCloud active maintenant la carte géographique qui affiche les souvenirs selon leur localisation.
Des souvenirs plus intéractifs
pCloud a confirmé sur X que certains utilisateurs voient apparaître une nouvelle fonctionnalité qui "épingle vos souvenirs là où ils se sont produits".
Concrètement, le service exploite les données EXIF des photos pour positionner chaque cliché sur une carte interactive. Celle-ci est accessible sur le Web et dans l'application mobile. On peut ainsi naviguer par lieu plutôt que de scroller dans une pellicule chronologique.
Cette vue géographique était prévue pour le quatrième trimestre 2024 selon un porte-parole interrogé par Clubic en octobre, au moment où pCloud dévoilait son éditeur d'images (recadrage, filtres, réglages de lumière) et la possibilité d'exclure certains dossiers de la galerie. Le déploiement semble progressif : sur Reddit, des utilisateurs signalent que la fonction "Places" est visible sur Android, tandis que d'autres ne la voient pas encore.
Comme pour le reste de la section Photos, les fichiers placés dans l'enclave chiffrée pCloud Encryption restent invisibles sur cette carte. Le service maintient une séparation nette entre l'espace optimisé pour le confort d'usage et celui réservé à la confidentialité. Pour une approche à la fois accessible et chiffrée de bout en bout, il faut se tourner vers Ente.io, où toutes les données sont protégées par défaut avec une clé maître locale et un hébergement européen. En plus d'une carte, Ente.io propose lui aussi la reconnaissance faciale via un traitement local, mais contrairement à pCloud, le service s'en tient à l'hébergement de vos photos.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.