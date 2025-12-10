Pour vos photos, pCloud ajoute un peu d'interaction à vos souvenirs

pCloud a confirmé sur X que certains utilisateurs voient apparaître une nouvelle fonctionnalité qui "épingle vos souvenirs là où ils se sont produits".

Concrètement, le service exploite les données EXIF des photos pour positionner chaque cliché sur une carte interactive. Celle-ci est accessible sur le Web et dans l'application mobile. On peut ainsi naviguer par lieu plutôt que de scroller dans une pellicule chronologique.​

Cette vue géographique était prévue pour le quatrième trimestre 2024 selon un porte-parole interrogé par Clubic en octobre, au moment où pCloud dévoilait son éditeur d'images (recadrage, filtres, réglages de lumière) et la possibilité d'exclure certains dossiers de la galerie. Le déploiement semble progressif : sur Reddit, des utilisateurs signalent que la fonction "Places" est visible sur Android, tandis que d'autres ne la voient pas encore.​

Comme pour le reste de la section Photos, les fichiers placés dans l'enclave chiffrée pCloud Encryption restent invisibles sur cette carte. Le service maintient une séparation nette entre l'espace optimisé pour le confort d'usage et celui réservé à la confidentialité. Pour une approche à la fois accessible et chiffrée de bout en bout, il faut se tourner vers Ente.io, où toutes les données sont protégées par défaut avec une clé maître locale et un hébergement européen. En plus d'une carte, Ente.io propose lui aussi la reconnaissance faciale via un traitement local, mais contrairement à pCloud, le service s'en tient à l'hébergement de vos photos.