Oubliez Polarsteps, cette app sécurise bien mieux vos photos de voyage

Des carnets de voyage numériques qui tracent automatiquement les déplacements via GPS et compilent les photos sur une carte interactive, vous en avez sans doute déjà consulté, voire créé vous-même. Et la référence en la matière, c'est Polarsteps, une société néerlandaise qui compte aujourd'hui plus de 15 millions d'utilisateurs.

Ente Photos a pour ambition de remplacer Google Photos et se distingue par son approche de chiffrement de bout en bout. Toutes les photos et métadonnées restent cryptées, ce qui signifie que la plateforme n'a jamais accès au contenu des images ou aux données de localisation. Pour son nouvel outil Trip Layout, seules des coordonnées approximatives sont transmises à Stadia Maps, le service cartographique utilisé, qui ne collecte aucune donnée utilisateur et ne partage rien avec des tiers.​