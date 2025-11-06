Oubliez Polarsteps, cette app sécurise bien mieux vos photos de voyage

S'il y a bien un service qui se démarque pour le stockage et le partage de photos sécurisés, c'est bien Ente Photos Et cette fois, l'entreprise s'attaque à Polarstep, avec des flux interactifs de vos voyages et roadtrips.
La plateforme de stockage photo chiffrée Ente Photos vient d'introduire une fonctionnalité baptisée "Trip layout". Cette dernière permet de partager ses albums de voyage sous forme de cartes dynamiques. Chaque photo s'affiche sur une carte géolocalisée, accompagnée d'une timeline chronologique. À l'instar de Polarsteps, ce mode de présentation visuelle transforme le partage statique d'albums en une expérience narrative où l'itinéraire du voyage se dessine au fil des clichés.
Une alternative chiffrée à Polarsteps
Des carnets de voyage numériques qui tracent automatiquement les déplacements via GPS et compilent les photos sur une carte interactive, vous en avez sans doute déjà consulté, voire créé vous-même. Et la référence en la matière, c'est Polarsteps, une société néerlandaise qui compte aujourd'hui plus de 15 millions d'utilisateurs.
Ente Photos a pour ambition de remplacer Google Photos et se distingue par son approche de chiffrement de bout en bout. Toutes les photos et métadonnées restent cryptées, ce qui signifie que la plateforme n'a jamais accès au contenu des images ou aux données de localisation. Pour son nouvel outil Trip Layout, seules des coordonnées approximatives sont transmises à Stadia Maps, le service cartographique utilisé, qui ne collecte aucune donnée utilisateur et ne partage rien avec des tiers.
Avec Ente Photos, les clichés sont chiffrés directement sur l'appareil de l'utilisateur avant d'être envoyés vers les serveurs. Les clés de déchiffrement restent exclusivement en possession du propriétaire des données. Cette architecture a été auditée par des cabinets indépendants, garantissant que même en cas de piratage des serveurs ou de réquisition judiciaire, les fichiers resteront illisibles.
La fonctionnalité Trip d'Ente Photos s'active simplement lors de la création d'un lien public de partage d'album. L'entreprise explique :
"Désormais, lorsque vous partagez un lien public d'un album de voyage, vous pouvez choisir la disposition Trip. Les visualiseurs peuvent voir vos photos positionnées sur une carte interactive en fonction de l'endroit où elles ont été prises, accompagnées d'une timeline chronologique. Au lieu de simplement faire défiler des photos, ils peuvent voir comment votre voyage s'est déroulé."
- mood5 Go gratuits
- storageStockage payant de 50Go à 2To
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
Ente.io est un service de stockage dédié aux photos, qui met l'emphase sur la sécurité et la confidentialité des données de l'utilisateur. Ainsi, Ente offre un chiffrement de bout en bout des photos stockées dans le cloud, avec une sécurité supplémentaire sur la conservation des données. Chaque photo est ainsi stockée en trois copies différentes dans divers serveurs situés en Europe. Accessible sur Android, iOS, Windows, Linux ou Mac, il s'agit d'un outil pratique pour être sûr de ne jamais perdre ses précieux clichés.