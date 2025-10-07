Depuis son lancement, Instagram a renforcé la transparence de sa carte avec plusieurs modifications notables. Un indicateur permanent s'affiche désormais en haut de l'écran pour signaler si l'utilisateur partage effectivement sa localisation ou si les services de géolocalisation sont désactivés. Un second indicateur apparaît sous la photo de profil dans la section Notes pour clarifier le statut de partage. Les photos de profil ont été retirées des contenus simplement géolocalisés afin de distinguer sans équivoque le tag d'un lieu du partage actif de position.

Lorsqu'un utilisateur ajoute une localisation à une Story, un Reel ou un Post, un rappel éducatif l'informe que ce contenu apparaîtra sur la carte. Enfin, une fonction de prévisualisation permet de visualiser le rendu final du contenu géolocalisé avant sa publication, réduisant ainsi les risques de confusion et les publications non désirées sur la carte.