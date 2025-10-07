Depuis début octobre, Instagram déploie sa carte interactive dans de nouveaux pays, permettant de partager sa position avec ses contacts. Une fonctionnalité qui fleure bon l'inspiration de la Snap Map de Snapchat.
Depuis le 1ᵉʳ octobre, Instagram a commencé à déployer sa carte dans davantage de pays. Cette nouveauté, facultative, permet de partager sa localisation en temps réel avec un groupe d’amis, des « Amis proches » ou uniquement des abonnés que l’on suit en retour. Le partage est désactivé par défaut et peut être interrompu à tout moment. Entre contrôle parental, indicateurs de partage et options de confidentialité, le réseau social tente de rassurer ses utilisateurs sur la gestion de leurs données de géolocalisation.
Instagram Map : une personnalisation « à la carte »
Le partage de position sur Instagram Map repose sur un système opt-in : aucune localisation n'est diffusée par défaut. Les utilisateurs peuvent choisir de transmettre leur dernière position active uniquement à un groupe restreint de personnes sélectionnées, à leurs « Amis proches » ou exclusivement aux abonnés qu'ils suivent en retour. Cette diffusion peut être interrompue à tout moment, offrant aux utilisateurs une flexibilité totale.
Les parents disposent d'outils de supervision leur permettant de visualiser avec qui leur adolescent partage sa localisation et peuvent désactiver cette option quand bon leur semble. Meta a également dissocié explicitement deux usages distincts : explorer ou publier du contenu géolocalisé sur la carte ne nécessite pas d'activer le partage de localisation en temps réel. Cette séparation vise à éviter toute confusion entre le simple fait de taguer un lieu sur une publication et la transmission de sa position géographique.
Instagram joue « la carte » de la transparence
Depuis son lancement, Instagram a renforcé la transparence de sa carte avec plusieurs modifications notables. Un indicateur permanent s'affiche désormais en haut de l'écran pour signaler si l'utilisateur partage effectivement sa localisation ou si les services de géolocalisation sont désactivés. Un second indicateur apparaît sous la photo de profil dans la section Notes pour clarifier le statut de partage. Les photos de profil ont été retirées des contenus simplement géolocalisés afin de distinguer sans équivoque le tag d'un lieu du partage actif de position.
Lorsqu'un utilisateur ajoute une localisation à une Story, un Reel ou un Post, un rappel éducatif l'informe que ce contenu apparaîtra sur la carte. Enfin, une fonction de prévisualisation permet de visualiser le rendu final du contenu géolocalisé avant sa publication, réduisant ainsi les risques de confusion et les publications non désirées sur la carte.
Instagram dispose désormais de sa propre carte interactive pour le partage de localisation, bien que cela reste encore un sujet délicat. Meta le sait et a d'ailleurs multiplié les ajustements depuis le lancement pour clarifier le fonctionnement de cette carte interactive qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Snap Map. Reste à voir si les utilisateurs adopteront massivement ladite fonctionnalité, ou s'ils préféreront garder leurs déplacements pour eux, à l'abri des regards indiscrets.
Source : Communiqué de presse
