Voici Foto, l'app qu'Instagram aurait du devenir, sans pub et sans algorithme

Reprenez le contrôle de votre flux, c'est la baseline affirmée de Foto qui se définit comme une nouvelle plateforme de photographie, avec un agencement chronologique, aucune publicité et sans recadrage des clichés publiés.

Michael Howard, fondateur et PDG de Foto, a officiellement démarré le projet en novembre 2022. Durant ces deux années, il a mis au point et muri une stratégie pour s'assurer de la réussite de son projet. Une première bêta privée a été lancée en septembre 2023, une deuxième en mars 2024 et une troisième trois mois plus tard.

L'application Foto a été ouverte en bêta publique cet été et la voici désormais disponible à tous au téléchargement au sein de l'App Store et du Play Store.