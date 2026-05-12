La CNIL suit bien sûr avec attention ce sujet, le chiffrement étant la brique essentielle permettant d'assurer la confidentialité des communications dans le monde numérique hyperconnecté dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bien que nous n'ayons pas émis de recommandation à ce jour, ce sujet s'inscrit dans le cadre de l'évolution continue des bonnes pratiques de sécurité pour assurer la protection des données. La menace de l'ordinateur quantique nécessitera de les faire évoluer en s'appuyant notamment sur une stratégie d'hybridation des algorithmes de cryptographie asymétrique avec, ou de remplacement par, une nouvelle génération d'algorithmes. Le rythme de cette transition devra suivre l'évolution des capacités de la menace, de l'état de l'art ainsi que du contexte, et s'inscrire en cohérence avec les actions des autres autorités opérant sur le champ de la cybersécurité, en particulier les agences nationales, telles que l'ANSSI en France.