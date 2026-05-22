« Avant de déployer un système partout, on cherche d'abord à comprendre comment il peut échouer ou être attaqué. » Alors avec ces failles, la solution ne consiste pas à ajouter encore plus d'IA pour surveiller l'IA, on vient de voir que ça ne fonctionne pas. Skyld préconise plutôt de revenir aux fondamentaux de la cybersécurité, à savoir protéger les paramètres des modèles pour qu'ils ne puissent pas être extraits et retournés contre eux-mêmes, et faire vérifier leurs décisions par des systèmes qui ne reposent pas uniquement sur de l'intelligence artificielle. C'est exactement ce que développe la start-up pour les industriels qui déploient de l'IA dans des environnements où une erreur n'est pas permise. « Avec l'importance des décisions confiées à l'IA, une évaluation cyber rigoureuse est nécessaire », conclut Marie Paindavoine.