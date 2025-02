SafetyCore est conçu pour analyser les images directement sur l'appareil afin d'identifier des contenus sensibles, principalement des images de nudité. Ce service a été décrit par Google comme une solution préservant la confidentialité, car l'analyse ne s'effectue pas en ligne et aucun fichier ne serait envoyé aux serveurs de l'entreprise. Il s'agit d'aider les utilisateurs à éviter les partages involontaires d'images sensibles et de fournir des avertissements avant l'envoi ou la réception d'un tel contenu.

Si la démarche de Mountain View est louable, plusieurs utilisateurs et experts en cybersécurité ont pointé un problème : l'absence de communication claire sur l'installation de SafetyCore. Lors de son déploiement, Google s'est bien gardé d'annoncer explicitement aux utilisateurs qu'un tel service était installé ni qu'il pouvait analyser les images stockées ou envoyées via certaines applications. Invisible par-dessus le marché, le service ne possède pas d'icône et ne figure pas dans la liste des applications courantes. On ne découvre son existence qu'en accédant aux paramètres avancés d'Android et en consultant la liste des processus système.

GrapheneOS, un système d'exploitation axé sur la sécurité, a indiqué sur son compte X.com que SafetyCore n'envoyait pas de données à Google. L'application se contenterait de fournir des modèles d'apprentissage automatique utilisables par les applications pour classifier du contenu sans le transmettre en ligne. Néanmoins, certains utilisateurs redoutent que le service puisse, à terme, être exploité pour d'autres types de filtrages, notamment au-delà des images explicites. Cette incertitude, ajoutée à l'absence de consentement explicite lors de l'installation, ne fait qu'alimenter la méfiance des utilisateurs sur la manière dont Google gère les mises à jour de ses services système.