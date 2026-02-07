"Il y a une mégatendance mondiale vers plus d'autoritarisme, de censure et de surveillance" - Interview Mullvad

Avez-vous mis en place ou envisagez-vous des mesures de protection spécifiques telles que des initiatives éducatives, des restrictions d'usage, des contrôles ou des partenariats avec des outils parentaux ?

Non.

Si vous pouviez envoyer un message aux décideurs politiques français ou européens sur le rôle des VPN aujourd'hui, quel serait-il ?

Attention. Beaucoup de gens sont d'accord avec presque n'importe quoi si vous dites terrorisme ou pensez aux enfants. Mais quand les conséquences de la mise en œuvre d'un contrôle de l'information à la chinoise vous frapperont, vous pourriez faire face au choix entre perdre des élections ou utiliser de tels outils autoritaires pour une oppression sérieuse.