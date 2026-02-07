"Il y a une mégatendance mondiale vers plus d'autoritarisme, de censure et de surveillance" - Interview Mullvad

Chez Mullvad VPN, on n'est pas surpris par les récentes offensives politiques contre les VPN menées au nom de la protection des mineurs. Dans cet entretien, le co-fondateur dénonce une dérive autoritaire mondiale et met en garde les législateurs européens contre les risques d'un contrôle de l'information "à la chinoise".
Alors que la ministre déléguée au Numérique Anne Le Hénanff a confirmé que les VPN figurent désormais en haut de sa liste de priorités réglementaires, Daniel Berntsson, le co-fondateur du service suédois Mullvad VPN a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Pour lui, ces mesures s'inscrivent dans une tendance inquiétante à la surveillance de masse et à la censure, que ce soit sous prétexte de lutte antiterroriste ou de protection de l'enfance. Il refuse catégoriquement toute responsabilité particulière des fournisseurs de VPN et renvoie fermement les parents à leurs propres responsabilités.
Comment avez-vous réagi aux récentes manœuvres politiques visant les VPN dans le contexte de la protection des mineurs et de la régulation de l'accès aux réseaux sociaux ?
Sans grande surprise. Il y a une mégatendance mondiale vers plus d'autoritarisme, de censure et de surveillance de masse. Les États européens comme l'UE y participent avec enthousiasme. Il y a un flux incessant de propositions visant à attaquer les libertés civiles en restreignant le libre échange d'informations. C'est généralement juste une question de savoir si le prétexte cette fois sera les enfants ou le terrorisme.
Comprenez-vous l'argument selon lequel les VPN pourraient faciliter le contournement des contrôles parentaux ou des systèmes de vérification de l'âge ?
Les VPN ne posent aucun problème pour les contrôles parentaux. Il existe des outils très performants permettant aux parents de limiter l'utilisation de leurs appareils comme ils le souhaitent. Les VPN ne font aucune différence à ce niveau.
Les systèmes de vérification de l'âge sont des systèmes à l'échelle de la société qui tentent d'obliger tout le monde - quel que soit l'âge - qui souhaite communiquer à d'abord s'identifier et demander l'autorisation à une autorité. Les VPN sont certainement un problème pour de tels systèmes. Depuis longtemps, les VPN sont utilisés efficacement pour les contourner dans des endroits comme l'Iran, la Chine et la Russie.
Selon vous, s'agit-il d'un problème lié aux VPN eux-mêmes ou à l'architecture actuelle d'Internet et des plateformes en ligne ?
Internet est fondamentalement libre, ouvert et décentralisé dans sa construction. Empêcher les gens de communiquer comme ils le souhaitent sur Internet est assez difficile.
Pensez-vous que les fournisseurs de VPN ont une responsabilité particulière concernant l'utilisation qui est faite de leurs services, notamment par les plus jeunes utilisateurs ?
Les parents ont la responsabilité de la façon dont leurs enfants utilisent Internet ou tout autre outil qui pourrait être dangereux. Tout parent qui veut empêcher ses enfants d'utiliser un service en ligne peut le faire assez facilement.
Avez-vous mis en place ou envisagez-vous des mesures de protection spécifiques telles que des initiatives éducatives, des restrictions d'usage, des contrôles ou des partenariats avec des outils parentaux ?
Non.
Si vous pouviez envoyer un message aux décideurs politiques français ou européens sur le rôle des VPN aujourd'hui, quel serait-il ?
Attention. Beaucoup de gens sont d'accord avec presque n'importe quoi si vous dites terrorisme ou pensez aux enfants. Mais quand les conséquences de la mise en œuvre d'un contrôle de l'information à la chinoise vous frapperont, vous pourriez faire face au choix entre perdre des élections ou utiliser de tels outils autoritaires pour une oppression sérieuse.
