"Je préfère un navigateur zéro télémétrie à un open source monétisé par la pub" - Interview Kagi

Vous avez investi 3 millions de dollars de votre propre poche dans Kagi, puis levé 2,5 millions auprès de vos utilisateurs plutôt que de faire appel à des investisseurs traditionnels. Concrètement, qu'est-ce que ça change au quotidien ?

Vladimir Prelovac : Ha, honnêtement je ne sais pas - je n'ai jamais eu d'investisseurs sur le dos pour pouvoir comparer. Mais ça donne clairement à Kagi la liberté de tracer sa propre voie.

DuckDuckGo et Brave Search misent eux-aussi sur la vie privée, mais restent gratuits avec des publicités contextuelles et une promesse de non-traçage. Comment convaincre les gens de payer ?

V.P : Nous proposons les meilleurs résultats de recherche du monde, et la confidentialité est garantie par notre modèle économique. C'est une proposition de valeur bien supérieure à n'importe quel autre moteur de recherche, et à ce titre, elle vaut un petit abonnement pour beaucoup de gens. Et si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit - impossible d'y échapper.

Vous utilisez plusieurs sources pour vos résultats, mais vous disposez aussi de votre propre index. Pouvez-vous résumer les sources sur lesquelles Kagi s'appuie et nous donner la part des résultats issus de votre index maison ?

V.P : Nous utilisons quasiment tous les moteurs de recherche existants. La part des résultats issus de notre propre index est indiquée à chaque recherche et varie beaucoup selon la requête.