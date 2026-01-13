L'historique de navigation et l'infrastructure pour la gestion des mots de passe sont aussi présents, tout comme les fonctions d'import et d'export locales. En revanche, cette version alpha reste limitée : pas de prise en charge des extensions pour le moment, ni de synchronisation des profils et des données entre appareils. Il est toutefois important de souligner que sur macOS, Orion prend en charge les extensions WebKit, Chrome et Firefox, une fonctionnalité bienvenue qui devrait donc faire également son arrivée sur Linux par la suite.

Pour l'heure, Orion sur Linux n'est pas encore ouvert à tous. Les premiers à recevoir le lien de téléchargement et les instructions de test sont les abonnés Orion+, le service premium à 5 euros par mois qui permet de soutenir le développement du projet. L'équipe prévoit ensuite d'élargir l'accès aux abonnés de la newsletter et aux membres du forum OrionFeedback.

Kagi estime que cette ouverture progressive devrait permettre de déployer une première version bêta d'ici environ un mois. Et l'éditeur ne s'arrêtera pas là : Windows et Android figurent toujours sur la feuille de route.

Alors que les navigateurs IA fleurissent de partout avec leur abonnement payant, Kagi souhaite pour sa part monétiser un navigateur respectueux de la vie privée. Une bonne idée ? En tout cas, Brave s'oriente vers un modèle similaire.