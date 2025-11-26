Enfin un peu de changement ! Alors que la quasi-totalité des navigateurs alternatifs (Brave, Edge, Opera, Vivaldi) s'appuient sur Chromium, le moteur de rendu open source développé par Google, Orion utilise WebKit. Ce dernier constitue le socle de Safari et, contrairement à Blink, bénéficie d'optimisations spécifiques au matériel Apple. Concrètement, cela se traduit par une consommation énergétique réduite et des performances de rendu adaptées aux puces de la marque.​

L'équipe met en avant une philosophie de "zéro télémétrie". Aucune donnée n'est collectée au lancement du logiciel, contrairement à d'autres navigateurs qui envoient plusieurs dizaines, voire centaines de requêtes vers des serveurs distants dès leur ouverture. Le bloqueur de publicités et de traqueurs est actif par défaut, sans nécessiter l'installation d'extensions tierces.​

Surtout, Orion comble un vrai manque. À l'heure actuelle, les extensions pour Safari reste encore rares, et bien souvent celles-ci sont payantes. Le navigateur de Kagi assure nativement la prise en charge des modules complémentaires de Chrome et de Firefox. D'ailleurs, il conserve également le mode compact de Safari retiré au passage du Liquid Design au sein de macOS 26.