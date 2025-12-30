Actualités ou images sponsorisées en page d'accueil, chatbot IA intégré, abonnement VPN ici et là... les navigateurs cherchent tous désespérément un moyen de se financer. Et si finalement, à force de pousser les internautes dans diverses directions, le navigateur simple et minimaliste devenait la vraie valeur ?
C'est passé plus ou moins inaperçu mais cet été, Brendan Eich, le père du JavaScript et co-fondateur de Brave, a annoncé l'arrivée d'une souscription baptisée Brave Origin. Et celle-ci nous laisse un peu perplexes. En est-on arrivé à un stade où il faut désormais payer pour obtenir un navigateur… allégé de ses propres fonctionnalités ?
Payer pour avoir moins
Ce prochain abonnement Brave Origin a de quoi surprendre : il s'agit de facturer l'accès à une version minimaliste de l'application. Les abonnés obtiendront un navigateur sans images sponsorisées sur la page d'accueil, sans Brave Rewards (le système qui permet de gagner des tokens BAT en regardant des publicités), et sans les icônes VPN, wallet ou l'assistant IA Leo dans la barre d'outils. Brendan Eich précise que cette version ne collectera aucune télémétrie, sauf les informations nécessaires aux mises à jour de sécurité contre les vulnérabilités zero-day.
Oui les adeptes le savent bien, il est d'ores et déjà possible de nettoyer l'interface du navigateur en se rendant au sein des paramètres ou à l'aide de quelques scripts disponibles sur GitHub. Je suis le premier à masquer cette icône Wallet, à désactiver l'IA embarquée et à retirer tous les éléments à l'ouverture d'un nouvel onglet. Mais pour combien de temps ? L'entreprise va-t-elle forcer ces éléments graphiques dans sa version gratuite et retirer des paramètres de personnalisation ? Le message de Brendan Eich est relativement clair : ces éléments permettent à Brave de gagner de l'argent et ce sont pourtant ces derniers que la communauté désactive systématiquement. Mais pour le co-fondateur, c'est une erreur, "il n'y a rien de gratuit".
Brave a multiplié les formules payantes récemment. Le navigateur propose déjà un VPN Premium, une version sans publicité de Brave Search, ainsi que des abonnements pour Leo Premium et Brave Talk Premium. À l'heure où les internautes sont invités à payer pour des navigateurs IA toujours plus riches, Brave Origin prend le virage inverse : retirer des fonctionnalités plutôt qu'en ajouter.
Initialement lancé comme une alternative légère et respectueuse de la vie privée face à Chrome, Brave s'est sans doute un peu perdu en chemin en cherchant un moyen de se financer et en intégrant des services liés aux cryptomonnaies ou à l'IA qui ne manquent pas de faire grincer les dents des internautes recherchant un outil simple et purement centré sur la vie privée. Brave Origin cible donc les utilisateurs qui veulent retrouver cette simplicité initiale, tout en finançant le projet sans passer par le modèle publicitaire ou crypto. Mais l'ironie reste entière : au final, il s'agit de payer pour faire le ménage dans un logiciel gratuit que l'éditeur lui-même a pollué.
- Respect et protection de la vie privée
- Interface et ergonomie soignée
- Le plus rapide du marché