Ce prochain abonnement Brave Origin a de quoi surprendre : il s'agit de facturer l'accès à une version minimaliste de l'application. Les abonnés obtiendront un navigateur sans images sponsorisées sur la page d'accueil, sans Brave Rewards (le système qui permet de gagner des tokens BAT en regardant des publicités), et sans les icônes VPN, wallet ou l'assistant IA Leo dans la barre d'outils. Brendan Eich précise que cette version ne collectera aucune télémétrie, sauf les informations nécessaires aux mises à jour de sécurité contre les vulnérabilités zero-day.

Oui les adeptes le savent bien, il est d'ores et déjà possible de nettoyer l'interface du navigateur en se rendant au sein des paramètres ou à l'aide de quelques scripts disponibles sur GitHub. Je suis le premier à masquer cette icône Wallet, à désactiver l'IA embarquée et à retirer tous les éléments à l'ouverture d'un nouvel onglet. Mais pour combien de temps ? L'entreprise va-t-elle forcer ces éléments graphiques dans sa version gratuite et retirer des paramètres de personnalisation ? Le message de Brendan Eich est relativement clair : ces éléments permettent à Brave de gagner de l'argent et ce sont pourtant ces derniers que la communauté désactive systématiquement. Mais pour le co-fondateur, c'est une erreur, "il n'y a rien de gratuit".