Vous avez dirigé la monétisation de WhatsApp chez Meta, passant de zéro à plus d'un milliard de dollars de revenus annuels. Comment transposez-vous cette expertise chez Firefox, dans un contexte où Mozilla dépend historiquement des partenariats de recherche ?

Ajit Varma : Quand on regarde l'organisation Mozilla, on y trouve plusieurs produits différents. Firefox est le plus connu, mais nous avons aussi un groupe "Nouveaux Produits" qui travaille sur des initiatives comme Solo, un outil pour les PME. Nous avons aussi des produits de création de sites web et des solutions fiscales.

Nous cherchons également à développer la part de marché de Firefox dans le secteur entreprise. Beaucoup de sociétés sont très intéressées à l'idée de disposer d'une alternative fiable au cas où quelque chose tournerait mal avec Chromium, et c'est un point important.

Au sein même de l'écosystème Firefox, plusieurs choses se passent. Nous avons créé un VPN par le passé, et nous travaillons à l'intégrer plus étroitement dans le navigateur. Nous constatons que beaucoup d'utilisateurs commencent à se soucier davantage de leur confidentialité, et le VPN répond à ce besoin.

Nous avons aussi de la publicité et d'autres produits intégrés à notre page "Nouvel onglet", que nous développons nous-mêmes. Nous pensons que tous ces éléments sont très utiles pour diversifier nos revenus et nous aider à rester maîtres de notre destin.

Ce mois-ci, la justice américaine a décidé que les accords pour configurer Google comme moteur de recherche par défaut devaient être limités à un an. Est-ce un problème pour vous ?

A.V : Oui. Aujourd'hui, ces accords courent effectivement sur plusieurs années. La décision vient tout juste de tomber. Donc nous travaillons encore avec nos partenaires pour comprendre quelles en seront les ramifications pour nous.

Mais la réalité à long terme ne change pas vraiment. Oui, nous devrons négocier plus fréquemment. Le côté positif, c'est que si d'autres concurrents émergent dans la recherche – ce qui finalement est l'objectif de cette décision antitrust – cela nous offrira d'autres alternatives. C'est difficile à prédire pour l'instant, mais on peut espérer qu'il y aura de plus en plus d'options pour les utilisateurs.

À long terme, qu'il s'agisse d'un accord d'un an, de deux ans ou de trois ans, il reste crucial pour nous de diversifier nos revenus. Nous avions commencé ce travail bien avant que ce procès antitrust n'ait lieu.

Vous avez fermé plusieurs services pour en lancer d'autres capables de générer des revenus. Mais vous vous recentrez aussi davantage sur Firefox. Au-delà des revenus, quelles sont vos priorités pour le navigateur ?

A.V : Nous fixons nos priorités une fois par an. Nous venons tout juste de définir celles pour 2026.

Nous avons trois catégories de priorités : les projets urgents et incontournables, et d'autres que nous pouvons mener de front car nous aurons probablement les ressources pour aller au-delà de la simple urgence.

Laissez-moi vous parler des plus urgentes. Nous sommes convaincus que la vie privée va compter de plus en plus pour les utilisateurs, et c'est une priorité majeure. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons fait par le passé, mais aussi de développer la manière dont l'utilisateur perçoit qu'il est vraiment protégé.

Nous avons d'autres produits comme Relay (masquage d'e-mails et de numéros de téléphone) ou Monitor, un service aux États-Unis qui aide à détecter les fuites de données. Nous avons aussi le VPN. Nous voulons intégrer tout cela dans Firefox et faire en sorte que le navigateur paraisse plus privé. Si vous regardez des applications comme Telegram ou Signal, elles ont réussi à créer ce sentiment de confidentialité. Nous voulons que ce sentiment ressorte fortement dans Firefox.

Nous avons aussi annoncé il y a quelques semaines que nous voulons donner le choix aux utilisateurs qui s'intéressent à l'IA. Beaucoup de "navigateurs IA" sortent en ce moment. Nous adoptons une approche très différente car nous voulons nous assurer que ce soit toujours optionnel (opt-in) et que les utilisateurs aient vraiment le choix. Nous développons même un "kill switch" pour ceux qui disent : "Je veux tout désactiver et ne jamais en entendre parler". C'est un projet important.

Nous nous efforçons aussi de maintenir et d'étendre nos gains sur mobile. 2025 a été une année très forte pour le mobile, avec beaucoup de croissance positive. Nous nous attendons à ce que cela continue en 2026 à mesure que d'autres lois comme le DMA seront adoptées dans d'autres pays. Nous voulons nous assurer d'être le meilleur navigateur sur mobile.

Enfin, nous nous concentrons sur le rafraîchissement de l'apparence du navigateur. Vous avez peut-être vu notre nouveau kit de mascotte annoncé il y a quelques semaines. Nous cherchons comment transformer cela en une expérience utilisateur plus fun et moderne dans Firefox.