Mozilla entend redorer l'image de Firefox et au-delà des travaux portés sur le navigateur lui-même, la fondation travaille également son marketing avec l'introduction d'une nouvelle mascotte.
Un renard ? Un panda roux ? Qu'importe, Firefox se dote d'une nouvelle image de marque avec l'introduction de Kit sa nouvelle mascotte qui sera officiellement lancée demain mardi 11 novembre.
Une mascotte pour rendre Firefox plus accessible
Pour rafraichir l'image de son navigateur et le rendre plus accessible, Mozilla dévoile le personnage de Kit. La fondation décrit cette nouvelle mascotte comme un compagnon qui "va accompagner votre navigation au sein d’un internet privé, ouvert et qui vous appartient". Dès le 11 novembre, les utilisateurs de la version desktop pourront découvrir le visage de ce renard de feu aux couleurs flamboyantes en ouvrant un nouvel onglet. Pour activer ce fond d'écran, il suffit de cliquer sur l'icône située en bas à droite du nouvel onglet et de sélectionner le design souhaité.
Avec l'arrivée de Kit, Mozilla en profite pour lancer une gamme de merchandising aux États-Unis et en Europe. T-shirts, stickers et mugs de voyage arborent ainsi la silhouette de ce canidé aux oreilles et aux joues désormais plus arrondies pour un aspect global moins agressif et plus accessible. Soulignons au passage que ces produits dérivés sont en édition limitée.
Depuis un an, Mozilla mène une série de refontes. En 2024, la fondation avait déjà révisé son logo, sa typographie et l'ensemble de ses supports marketing. Elle avait également ressuscité sa mascotte dinosaure dans une version pixelisée. De son côté, le logo Firefox n'a pas connu de modification majeure depuis 2019. On imagine que la mascotte de Kit devrait influencer son prochain design.
Il n'empêche que Mozilla semble tenir deux discours. Si Kit vise à rendre le navigateur plus accessible, cet été encore, Mozilla voulait positionner Firefox comme le navigateur des marginaux et de la "défiance quotidienne" face à l'hégémonie des GAFAM. On espère en tout cas que Mozilla saura trouver sa place et résoudre cette équation alors que sa part de marché est passée de 9,22% en novembre 2025 à 2,3% dix ans plus tard.
