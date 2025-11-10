Pour rafraichir l'image de son navigateur et le rendre plus accessible, Mozilla dévoile le personnage de Kit. La fondation décrit cette nouvelle mascotte comme un compagnon qui "va accompagner votre navigation au sein d’un internet privé, ouvert et qui vous appartient". Dès le 11 novembre, les utilisateurs de la version desktop pourront découvrir le visage de ce renard de feu aux couleurs flamboyantes en ouvrant un nouvel onglet. Pour activer ce fond d'écran, il suffit de cliquer sur l'icône située en bas à droite du nouvel onglet et de sélectionner le design souhaité.​

Avec l'arrivée de Kit, Mozilla en profite pour lancer une gamme de merchandising aux États-Unis et en Europe. T-shirts, stickers et mugs de voyage arborent ainsi la silhouette de ce canidé aux oreilles et aux joues désormais plus arrondies pour un aspect global moins agressif et plus accessible. Soulignons au passage que ces produits dérivés sont en édition limitée.