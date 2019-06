Mozilla dévoile ses nouvelles icônes pour Firefox

Le bras de fer économique et commercial engagé entre Donald Trump et Xi Jinping force Apple à envisager un plan B quant à la production de ses smartphones. On apprend aujourd'hui de Bloomberg qu'en cas d'escalade avec la Chine, Apple serait, grâce à Foxconn, en mesure de produire hors du pays l'ensemble des iPhone destinés au marché américain, soit un iPhone sur quatre.