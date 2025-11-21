Mozilla explique s'être fixé un double objectif, à la fois environnemental et financier. D'un côté, elle engage toutes ses équipes travaillant sur l'IA à respecter ses principes fondamentaux (le Manifeste Mozilla). De l'autre, elle vise des chiffres concrets : augmenter de 20% par an les revenus ne provenant pas des moteurs de recherche, et créer au moins trois entreprises rentables générant chacune plus de 25 millions de dollars.



La fondation entend donc afficher davantage de transparence. Il faut dire que le contexte est un peu tendu. Les récentes expérimentations IA de Firefox n'ont pas été perçues d'un très bon œil par les utilisateurs, lassés par des fonctionnalités qu'ils jugent superflues et trop gourmandes. Le navigateur Tor, lui-même basé sur Firefox, a d'ailleurs choisi de supprimer toute trace d'IA.



Si Mozilla affirme que ni Firefox, ni Thunderbird ne forceront l'usage de l'intelligence artificielle, la méfiance persiste. Pour convaincre les internautes, la fondation va donc reprendre la recette qui a permis à Firefox de briller : la constitution d'une "alliance rebelle" regroupant communautés, développeurs et entreprises partageant sa vision d'une IA décentralisée et respectueuse des utilisateurs.