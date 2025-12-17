Ce faux pas n'est malheureusement pas un cas isolé, mais le symptôme d'un mal-entendu grandissant. Entre l'intégration discrète de publicités, les frictions avec les extensions populaires et les partenariats surprenants, la confiance s'effrite doucement . La promesse d'une « fenêtre IA » pour 2026, permettant de dialoguer avec des modèles de langage, sonne pour beaucoup comme une fausse bonne idée. Ce que les utilisateurs espèrent secrètement, c'est surtout un bouton « off » facile à trouver.

Le signal le plus fort vient peut-être de la communauté elle-même. Quand le navigateur Tor, cousin ultra-sécurisé basé sur Firefox, décide de purement et simplement retirer ces briques d'IA, le message est limpide : pour les défenseurs de la confidentialité, l'IA reste un invité indésirable . Les forums regorgent de messages simples et directs : les gens veulent un navigateur rapide, léger, qui ne consomme pas toute la mémoire vive. Ils veulent naviguer, pas discuter avec un robot. En s'entêtant dans cette voie, Mozilla risque d'oublier que sa plus grande force n'a jamais été de copier les géants, mais de proposer une alternative saine et performante. Un retour aux fondamentaux serait sans doute l'innovation la plus audacieuse qu'ils puissent nous offrir aujourd'hui.