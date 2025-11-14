Le navigateur, autrefois parangon de la protection de la vie privée et de l'ouverture, semble aujourd'hui naviguer à vue. D'un côté, il défend bec et ongles l'idée d'une IA fonctionnant localement pour protéger nos données. Une philosophie noble, mais qui se heurte à la dure réalité : faire tourner des modèles performants sur une machine modeste relève de la mission impossible sans sacrifier les performances.

De l'autre, pour ne pas paraître dépassé, il intègre des services tiers comme Microsoft Copilot, au grand dam de ses fidèles qui y voient une trahison de ses valeurs fondatrices. Pendant ce temps, le navigateur Tor, basé sur Firefox, a fait le choix radical de supprimer toute trace d'IA, un geste fort qui séduit les déçus de Mozilla.

Alors que Mozilla s'empêtre dans ses expérimentations, la question se pose : cette fenêtre IA est-elle une véritable avancée ou simplement le dernier symptôme d'un navigateur en pleine crise de la quarantaine, tiraillé entre ses principes et son désir de rester dans la course ?