Qu'il s'agisse du panneau latéral concentrant les divers chatbots, l'aperçu intelligent des liens ou la récente intégration de Google Lens, Tor Browser a fait le ménage, et par la même occasion, pourrait attirer les internautes déçus des choix récemment effectués par la fondation Mozilla. Selon l’équipe du projet, ces outils posent un problème de transparence : leur fonctionnement interne ne peut être vérifié, ni audité, pour garantir le respect de la vie privée.

Plutôt que de risquer une exposition involontaire de données, les développeurs ont préféré revenir à une base plus simple et offrant un meilleur contrôle.

Mais Tor Browser est allé un peu plus loin en "corrigeant" ce que plusieurs internautes pointent depuis quelque temps. Ainsi, la version 15.0a4 introduit aussi plusieurs changements pratiques. Tor conserve par exemple l’affichage complet du protocole dans la barre d’adresse — http ou https —, alors que Firefox l’a supprimé. Évidemment, pour un navigateur centré sur la confidentialité, il s'agit d'un point important.

Autre évolution importante : la gestion du WebAssembly (Wasm), la plateforme permettant d'exécuter des programmes directement au sein des navigateurs Web. Jusqu'à présent, son blocage global empêchait parfois la lecture de certains contenus, notamment les fichiers PDF. Désormais, la désactivation est gérée directement par l’extension NoScript, uniquement quand le niveau de sécurité est élevé.