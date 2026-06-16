Face aux préoccupations sur la sécurité de ses jeunes utilisateurs, Roblox lance ce mois-ci deux nouveaux types de comptes : Roblox Kids pour les moins de 9 ans, et Roblox Select pour les 9-15 ans.
Après avoir renforcé ses contrôles parentaux en 2024, Roblox a franchi une nouvelle étape en janvier dernier en intégrant la vérification de l’âge par reconnaissance faciale pour sa fonctionnalité de chat. La plateforme, qui a récemment signé un partenariat stratégique avec l’International Age Rating Coalition (IARC), se prépare désormais à diviser ses utilisateurs en trois groupes distincts, afin d’offrir à chacun d’eux une expérience plus adaptée à leur âge.
Lancés le mois dernier en Australie, en Indonésie, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande et disponibles dès aujourd’hui dans le reste du monde, les comptes Roblox Kids et Roblox Select ont été pensés pour « favoriser des expériences en ligne sûres et positives ». Côté chat, les communications seront bloquées pour les moins de 9 ans. Elles seront disponibles pour les utilisateurs de 9 à 15 ans, sous certaines conditions.
Selon leur âge, les utilisateurs de moins de 16 ans pourront accéder à des contenus présentant différents niveaux de maturité (« Minimal » ou « Léger » pour les moins de 8 ans, « Modéré »pour les moins de 16 ans). Les possibilités de partage ou de consultation de liens menant vers les réseaux sociaux au sein de la plateforme devraient également être supprimées pour ces publics d’ici la fin du mois. L’objectif est, avant tout, d’étendre les garde-fous, prévus jusqu’à aujourd’hui pour les communications, à l’ensemble du contenu proposé sur la plateforme.
Matt Kaufman, Directeur de la Sécurité chez Roblox, a accepté de nous parler de ces évolutions.
Roblox est une plateforme où chacun crée et se connecte librement. Vous comptez désormais plus de 151 millions d’utilisateurs quotidiens, dont beaucoup sont mineurs. Comment conciliez-vous cet esprit d’ouverture avec la nécessité de mettre en place des garde-fous pour les utilisateurs plus jeunes, sans trahir l’ADN de Roblox ?
M.K : Roblox est une plateforme alimentée par les utilisateurs. Tout le contenu est créé par la communauté et c’est le cas depuis longtemps. C'est ce qui rend Roblox unique. Nous avons toujours été transparents quant à l’identité de nos utilisateurs, y compris sur le fait que des enfants sont présents sur cette plateforme. Nous ne voulons pas que les gens se contentent de cocher une case ou de mentir sur leur âge pour contourner nos protections. C’est là qu’est le véritable défi. Nous croyons en la liberté d’expression et en la liberté de créer. Des millions d’utilisateurs en profitent chaque jour. Sur Roblox, les gens se forment aux sciences, aux matières techniques, au code et maintenant à l’IA. Mais on tient aussi à ce que ce soit un espace véritablement sûr pour les utilisateurs les plus jeunes.
C’est pourquoi, après avoir travaillé sur cette question pendant un certain temps, nous lançons ce mois-ci en France et partout ailleurs deux nouveaux types de comptes : Roblox Kids, pour les enfants de moins de 9 ans, et Roblox Select, pour ceux âgés de 9 à 15 ans. Ces comptes donnent accès à nos meilleurs jeux, ceux qui sont plébiscités par la communauté.
Il faut désormais avoir vérifié son âge et avoir plus de 16 ans pour accéder au catalogue de jeux complet. Pour les utilisateurs plus jeunes, les parents peuvent approuver des contenus spécifiques. C'est ce qui nous permet de trouver le juste équilibre entre créativité et sécurité.
Quelles critiques avez-vous reçues (de la part des parents, des régulateurs…) et comment les comptes Roblox Kids et Roblox Select y répondent-ils ?
M.K : Les retours varient selon les interlocuteurs. Du côté des parents, les paramètres de Roblox prêtaient parfois à confusion. Les réglages de Roblox (pour les chats, les contenus, les amis, etc.) étaient jugés trop nombreux et les parents souhaitaient qu’on les simplifie. Le compte Roblox Kids répond directement à cette attente : il possède une identité visuelle distincte, avec une couleur d’arrière-plan différente et une conception plus épurée. Les parents voulaient aussi que nous les aidions à avoir une vision plus claire de ce que font leurs enfants sur la plateforme et c’est exactement ce que nous leur proposons aujourd’hui.
Du côté des décideurs politiques et des régulateurs, les attentes étaient différentes. Ils souhaitaient que nous fassions tout notre possible pour minimiser l’exposition des jeunes utilisateurs à des contenus problématiques. Ils voulaient également que nous veillions à ce que les utilisateurs les plus jeunes ne puissent pas communiquer avec des adultes. Ces préoccupations visaient deux catégories : le contenu et le chat. Pour ce dernier, les comptes Roblox Kids ne disposent d’aucune fonctionnalité de messagerie, cette préoccupation est donc entièrement écartée. Avec Roblox Select, les capacités de communication augmentent désormais progressivement, au fur et à mesure que les utilisateurs grandissent.
Ces nouveaux comptes, qui répondent à toutes ces préoccupations, ont été accueillis avec beaucoup d’enthousiasme.
Comment avez-vous déterminé les limites d’âge de 9 et 16 ans ?
M.K : Au sein de notre équipe, nous avons des spécialistes du comportement de l’enfant qui travaillent sur ces questions au quotidien. Nous faisons également appel à des personnes extérieures : un conseil consultatif de parents, des experts professionnels du développement de l’enfant et des organismes de classification des jeux par âge. En France, nous nous tournons vers le PEGI, mais il existe tout un réseau d’organismes équivalents à travers le monde et nous collaborons de plus en plus étroitement avec eux pour déterminer où se trouvent les limites et quels contenus devraient être accessibles aux enfants selon les différentes tranches d’âge.
C’est, par nature, une question complexe. Quiconque a été enfant ou quiconque a des enfants, des nièces ou des neveux, sait que les enfants grandissent à des rythmes très différents, même au sein d’un même foyer. Chez moi, je me souviens avoir longuement réfléchi au moment où je pourrais laisser mon fils regarder Star Wars. J’ai finalement autorisé sa sœur, qui a deux ans et demi de moins que lui, à regarder ce film en même temps. La situation était tout simplement différente.
Lorsque nous réfléchissons aux paramètres liés à l’âge, nous faisons évidemment de notre mieux, nous consultons les experts mais nous savons aussi que donner aux parents la latitude d’effectuer leurs propres choix et ajustements est tout aussi important.
Avec ces nouvelles offres, qu’est-ce qui changera concrètement selon que l’on a 7, 12 ou 17 ans ?
M.K : La plupart d’entre eux ne remarqueront même pas le changement. Les jeux disponibles pour les comptes Roblox Kids et Select sont déjà les plus populaires de la plateforme. Il existe environ 20 000 titres auxquels les enfants jouent déjà. Pour les utilisateurs, l’impact sera relativement faible.
La situation sera, en revanche, différente pour les développeurs. Ceux qui créent des contenus devront prendre en compte de nouveaux critères pour rendre leurs jeux accessibles aux plus jeunes.
Pour les parents, les contrôles parentaux s’étendent désormais jusqu’à 16 ans (la barre était autrefois fixée à 13 ans), ce qui leur confère un plus grand contrôle. Nous travaillons constamment sur ces paramètres pour les rendre plus intuitifs mais aussi plus faciles à utiliser.
Notre but, c’est d’offrir une expérience fluide, plus sûre pour les plus jeunes, plus claire pour les parents et plus simple pour les développeurs. Nous souhaitons notamment être totalement transparents avec les créateurs, afin qu’ils sachent exactement ce qu'ils doivent faire pour rendre leurs jeux accessibles au plus grand nombre sur Roblox.
Existe-t-il des fonctionnalités que vous avez envisagées mais finalement abandonnées, et si oui, pourquoi ?
M.K : C’est une question difficile, car la grande majorité de ce que nous faisons pour rendre la plateforme Roblox plus sûre se passe en coulisses et la plupart des gens ne le voient jamais. Nos algorithmes modèrent le chat en continu. Notre système de messagerie ne permet pas aux utilisateurs de partager des images, des vidéos ou des informations personnellement identifiables.
Avec Roblox Kids et Select, c'est l’une des rares fois où nous faisons quelque chose de très visible. Mais la majorité de ce que nous faisons reste dans l’ombre.
Vous avez déjà déployé une technologie de vérification d’âge par reconnaissance faciale pour accéder au chat. Quelle proportion d’utilisateurs a refusé la vérification d'âge par reconnaissance faciale ?
M.K : Cette fonctionnalité a été déployée en janvier 2026. Les utilisateurs doivent depuis confirmer leur âge pour accéder aux fonctionnalités de communication. Avec l’arrivée des nouveaux comptes Kids et Select, il faut désormais justifier son âge et prouver que l’on a plus de 16 ans pour accéder au catalogue de jeux entier.
Avec cette nouvelle fonctionnalité, une date de naissance saisie manuellement ou une case à cocher ne suffit plus. On propose un processus d’estimation de l’âge par reconnaissance faciale comme méthode de vérification. À l’échelle mondiale, plus de 50 % de nos utilisateurs quotidiens ont effectué ce processus. Ce taux est bien plus élevé en France. En Australie, où nous avons lancé plus tôt, en décembre 2025, ce chiffre atteint aujourd’hui les 70 %.
Nous respectons totalement le fait que certains utilisateurs ne soient pas à l’aise avec cela, c’est tout à fait compréhensible. Si quelqu’un choisit de ne pas vérifier son âge, il n’aura tout simplement pas accès au chat ni au catalogue de jeux complet. Cependant, il pourra toujours profiter de Roblox et passer un bon moment malgré tout.
Des études montrent que 32 % des enfants contournent les contrôles d’âge. On a même vu des exemples d’enfants utilisant de fausses moustaches pour tromper la vérification d’âge par reconnaissance faciale. Comment faites-vous pour éviter cela ?
M.K : Le processus de vérification d’âge par reconnaissance faciale est conçu en deux étapes. La première implique une courte vidéo, qui sert à confirmer que vous êtes une vraie personne : on vous demande de tourner la tête de droite à gauche, afin que le système puisse vérifier la présence d’oreilles, évaluer comment une moustache bouge, si elle semble peinte, etc. Pour la deuxième étape, il faut simplement prendre une photo, mais les deux étapes sont vraiment importantes.
Roblox est loin d’être la seule plateforme à effectuer des vérifications d’âge, mais chaque entreprise fixe ses propres standards. Nous plaçons la barre très haut et nous encourageons quiconque en doute à essayer de passer notre vérification d'âge avec une fausse moustache.
Les vidéos virales, comme celle avec la moustache dessinée au marqueur ou, ma préférée, celle de la personne qui avait dessiné deux points sur ses doigts pour faire un smiley, ne sont que du contenu conçu pour attirer l’attention sur les réseaux sociaux. Il faut garder à l’esprit que les dizaines de millions d’utilisateurs qui ont effectué le processus sans incident n’ont pas publié de vidéos à ce sujet.
Ce que nous n’avions pas anticipé au moment du lancement, c’est un autre type de contournement : les enfants qui passent simplement leur téléphone à leurs parents. Lorsqu’un enfant reçoit un message lui demandant de vérifier son âge, il tend généralement le téléphone à un adulte, de la même façon qu’il le ferait si on lui demandait une carte de crédit. Nous n'avions pas anticipé le nombre de parents qui effectueraient le processus de vérification d’âge à la place de leurs enfants.
Quand ça arrive, cela crée une dynamique sociale intéressante. L’enfant ne veut pas admettre devant ses amis qu'il a passé son téléphone à sa maman ou à son papa. De son côté, le parent ne veut pas avouer qu'il a fait la vérification sans lire les instructions. C'est tout à fait compréhensible, je le comprends parfaitement. Mais nous avons dû implémenter un certain nombre de changements pour régler ce problème. On apprend encore.
Quel rôle joue l’IA dans tout cela ?
M.K : L’IA joue en réalité un rôle actif. Elle scanne notamment l’arrière-plan lors de la vérification pour détecter la présence d’autres personnes. Si quelqu’un d’autre apparaît dans le cadre, cela déclenche une alerte. Nous surveillons également en permanence les comportements sur la plateforme pour évaluer l’âge au fil du temps. De nombreuses entreprises font la même chose et si nous constatons un agissement suspect, nous demandons à l’utilisateur de repasser par le processus de vérification.
Mais ce qui nous distingue vraiment chez Roblox, c'est que nous demandons à l'utilisateur d’être proactif et d’effectuer la vérification d’âge par reconnaissance faciale en amont, avant même de lui accorder l’accès aux contenus destinés aux utilisateurs plus âgés. Nous n’attendons pas qu'un problème survienne.
Et pour les parents qui ne sont pas à l’aise avec la technologie, quel accompagnement prévoyez-vous ?
M.K : En parlant de ma propre expérience en tant que parent (j’ai deux enfants qui ont grandi en jouant à Roblox et qui y jouent encore), le meilleur contrôle parental, c’est encore de parler à ses enfants. Pas de configuration, pas de processus de vérification. Il suffit de discuter avec eux : que font-ils en ligne ? Où passent-ils leur temps ? Avec qui le passent-ils ? Qu’est-ce qui leur a plu ? Qu'est-ce qui les a mis mal à l’aise ? Cet échange est crucial.
Et ce n’est pas uniquement une question liée à Roblox. Les enfants et adolescents présents sur notre plateforme chattent aussi avec des amis ailleurs sur le web, ils partagent des vidéos sur d’autres applications. Nous faisons partie d’un vaste écosystème. La base doit donc être la communication : s’asseoir avec ses enfants, peut-être même jouer avec eux à un jeu, pour comprendre ce qui se passe vraiment.
Pour les parents qui souhaitent aller plus loin, nous proposons de nombreux contrôles parentaux : alertes, restrictions, une vaste gamme de paramètres. Nous encourageons vivement les familles à les utiliser. Mais nous ne voulons pas que ces contrôles aient l’air obligatoires. Même lorsque nous lançons de nouvelles fonctionnalités, nous voulons faciliter le dialogue entre parents et enfants. C'est ce qui compte le plus.
Du côté des contrôles parentaux, y a-t-il de nouveaux outils, qu’est-ce qui va changer concrètement ?
M.K : Avec Roblox Kids et Roblox Select, nous avons passé les contrôles parentaux de 13 à 16 ans. Nous permettons aussi désormais aux parents de bloquer ou d’approuver explicitement des jeux spécifiques. Chaque enfant disposera de son propre compte avec son propre catalogue par défaut, mais si un enfant plus jeune souhaite jouer aux côtés d’une sœur ou d’un frère plus âgé, son parent pourra accéder à son compte et approuver manuellement un jeu spécifique.
Côté communication, les contrôles existants qui permettent aux parents de décider si leur enfant peut chatter ou non sur la plateforme restent en place pour les comptes Roblox Select. Pour Roblox Kids, le chat n’est tout simplement pas disponible.
Existe-t-il de nouvelles normes en matière de modération pour les jeunes publics ? En quoi consistent-elles exactement ?
M.K : Le but est avant tout de s’assurer que le contenu disponible sur Roblox Kids et Roblox Select soit celui en lequel nous avons le plus confiance, tant en termes de qualité que de classification d’âge. Le challenge était de mettre tout cela en balance avec l’un des principes fondamentaux de Roblox : la liberté de créer. Des millions d’utilisateurs conçoivent chaque jour du contenu sur la plateforme et cet esprit d’ouverture est incroyablement important à nos yeux.
Si vous êtes un développeur et que vous souhaitez que votre jeu soit disponible sur Roblox Kids ou Select, vous allez devoir suivre certaines étapes. La première consiste à nous dire qui vous êtes et à passer par un processus de vérification d’identité. Pour les créateurs plus jeunes qui ne disposent peut-être pas encore d’une pièce d’identité officielle, comme c’est souvent le cas aux États-Unis pour toute personne de moins de 18 ans, un parent peut effectuer le processus en leur nom.
La deuxième étape consiste à avoir une relation financière avec Roblox, comme un abonnement ou un dépôt d’argent, quelque chose qui nous donne plus d’informations sur votre identité et renforce la relation de confiance.
La troisième étape concerne le jeu en lui-même : il faut que suffisamment de joueurs de 16 ans et plus y aient joué, et ce, depuis un certain temps. C'est ce qui permet à nos systèmes de sécurité de fonctionner correctement.
Il y a une analogie que j’aime utiliser : lorsque vous signez les papiers pour acheter ou louer un nouveau logement, tout semble parfait. Mais une fois que vous vous installez, vous commencez à remarquer des choses : une porte qui ne ferme pas bien, un parquet qui craque, des détails que vous n’aviez pas remarqués lors de votre première visite. Les jeux, c'est la même chose. Nous avons besoin qu’ils aient tourné suffisamment longtemps pour que nos systèmes de détection automatisés puissent fonctionner et que l’on ait assez de retours des utilisateurs.
Les jeux proposés sur la plateforme doivent satisfaire à toutes ces exigences avant de pouvoir être rendus disponibles sur Roblox Kids et Select.
La vérification est-elle effectuée par l’IA ou par des humains ?
M.K : C’est une combinaison des deux. À l’échelle à laquelle nous opérons, et c'est l'échelle de la plupart des grandes plateformes en ligne, l'IA joue un rôle essentiel. Elle est entraînée par nos équipes de modération, continuellement évaluée et constamment améliorée. C'est un effort conjoint entre humains et IA.
Comment la plateforme Roblox travaille-t-elle avec les régulateurs européens ? Les comptes Roblox Kids et Roblox Select ont-ils été conçus en coordination avec eux ?
M.K : Nous sommes en dialogue constant avec les régulateurs en Europe, notamment dans le cadre du DSA (NDLR : le règlement européen sur les services numériques). Cette relation est vraiment importante pour nous. Roblox occupe une position unique : nous devons être honnêtes vis-à-vis des enfants et des différentes thématiques disponibles. De fait, nous sommes soumis à un niveau de contrôle plus élevé. Cela place la barre très haut et c’est quelque chose que nous assumons pleinement.
Cela nous permet aussi d’avoir davantage de retours sur ce que nous faisons bien et sur ce que nous pouvons améliorer. Concernant le développement de Roblox Kids et Roblox Select, nous souhaitions tenir les régulateurs régulièrement informés. Nous ne voulons pas qu’ils soient surpris par les changements que nous apportons, c'est pourquoi nous maintenons le dialogue en continu.
Microsoft a récemment introduit la vérification de l’âge sur Minecraft au Royaume-Uni dans le cadre de l’Online Safety Act. Envisagez-vous d’aller plus loin que vos concurrents sur cette question ?
M.K : Je me risquerais à dire que nous sommes de loin la plus grande plateforme au monde à effectuer actuellement des vérifications d’âge. Avec 151 millions d’utilisateurs quotidiens et plus de 50 % ayant complété le processus, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous sommes également la seule plateforme à exiger à l’échelle mondiale cette vérification comme condition d’accès au chat et nous appliquons désormais cette même logique à l’accès aux contenus.
Nous veillons aussi à trouver un terrain d’entente avec les utilisateurs qui, pour une raison ou une autre, préfèrent ne pas passer par ce processus. Nous respectons cela et ils peuvent toujours continuer à utiliser Roblox, mais avec une expérience plus limitée. Nous estimons aller plus loin que quiconque dans le monde sur la question.
Comment allez-vous mesurer le succès de Roblox Kids et Roblox Select ? Des améliorations sont-elles déjà prévues pour les prochains mois ?
M.K : Lorsque nous réfléchissons au succès chez Roblox, nous pensons en premier lieu à la confiance : la confiance des parents et celle des utilisateurs. Cette confiance est le moteur de notre croissance. C’est quelque chose que beaucoup de gens ne perçoivent pas. On me demande souvent comment nous parvenons à équilibrer le développement de notre entreprise avec les impératifs de sécurité, comme si nous faisions tous les jours des compromis. Mais nous n’en faisons pas. La croissance de Roblox est portée par la confiance et la sécurité. Lorsque les gens ont le sentiment que la plateforme devient plus sûre et plus respectueuse, cela stimule sa croissance.
En ce qui concerne la façon dont nous mesurons nos succès, nous examinons, à un niveau macro, la croissance globale. À un niveau plus granulaire, nous regardons les infractions, les contenus problématiques qui ont réussi à passer entre les mailles du filet par exemple, et notre objectif est que ce chiffre soit aussi proche de zéro que possible. Nous nous basons donc à la fois sur des indicateurs spécifiques et notre chiffre de croissance global.
Quant à ce qui est prévu pour la suite, comme je l’ai mentionné plus tôt, la majorité de notre travail en matière de sécurité se passe en coulisses, les gens ne le voient pas, mais nous rendons constamment la plateforme plus sûre. L’un des aspects sur lesquels nous nous penchons activement est l’expérience parentale. Nous espérons déployer des améliorations de notre système de contrôle parental un peu plus tard cette année, afin de le simplifier un peu plus.
Les parents sont occupés, le paysage numérique est vraiment complexe et les enfants essaient constamment de nouvelles applications. Chez Roblox, nous voulons vraiment faciliter ce processus, et c'est ce qui m’anime pour la suite.
- Des dizaines de milions de jeux disponibles dans le catalogue.
- Les échanges de messages et d'objets virtuels entre utilisateurs.
- La possibilité de créer des jeux sans compétence avancée de codage.
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