M.K : Roblox est une plateforme alimentée par les utilisateurs. Tout le contenu est créé par la communauté et c’est le cas depuis longtemps. C'est ce qui rend Roblox unique. Nous avons toujours été transparents quant à l’identité de nos utilisateurs, y compris sur le fait que des enfants sont présents sur cette plateforme. Nous ne voulons pas que les gens se contentent de cocher une case ou de mentir sur leur âge pour contourner nos protections. C’est là qu’est le véritable défi. Nous croyons en la liberté d’expression et en la liberté de créer. Des millions d’utilisateurs en profitent chaque jour. Sur Roblox, les gens se forment aux sciences, aux matières techniques, au code et maintenant à l’IA. Mais on tient aussi à ce que ce soit un espace véritablement sûr pour les utilisateurs les plus jeunes.

C’est pourquoi, après avoir travaillé sur cette question pendant un certain temps, nous lançons ce mois-ci en France et partout ailleurs deux nouveaux types de comptes : Roblox Kids, pour les enfants de moins de 9 ans, et Roblox Select, pour ceux âgés de 9 à 15 ans. Ces comptes donnent accès à nos meilleurs jeux, ceux qui sont plébiscités par la communauté.

Il faut désormais avoir vérifié son âge et avoir plus de 16 ans pour accéder au catalogue de jeux complet. Pour les utilisateurs plus jeunes, les parents peuvent approuver des contenus spécifiques. C'est ce qui nous permet de trouver le juste équilibre entre créativité et sécurité.