S.D : Bien que nous soyons en train de nous adapter à l'émergence de l'IA, une grande partie de Wikipédia n'a pas changé. Du côté des contributeurs, le jugement humain, la recherche de sources et le consensus ont plus de valeur que jamais. Pour les modérateurs bénévoles de Wikipédia, l'impact est, quant à lui, concret et parfois douloureux. Il y a plus de contenu à examiner, davantage de motifs à identifier et il faut aussi agir rapidement lorsque des contenus IA de mauvaise qualité sont repérés, ce qui constitue une pression supplémentaire. Les bénévoles ont réagi en faisant évoluer les politiques, les outils et les critères de suppression lorsqu'ils rencontrent des contenus douteux. C’est ce qu'ils ont toujours fait et c’est ce qu’ils continueront de faire.