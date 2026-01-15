Derrière les millions d'articles gratuits de Wikipédia se cachent des passionnés du monde entier. La série documentaire dévoilée aujourd'hui par la Fondation Wikimedia suit le quotidien de huit d'entre eux, aux parcours fascinants. On y découvre un Californien qui documente les ouragans depuis vingt ans, un médecin indien ayant partagé des infos cruciales durant le Covid, ou encore une bibliothécaire japonaise qui rend le savoir accessible dans sa langue.