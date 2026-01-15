La célèbre encyclopédie en ligne, Wikipédia, fête ses 25 ans et profite de l'événement pour lancer une campagne d'anniversaire ambitieuse, outre des annonces fortes pour répondre aux défis des chatbots, qui ne sont pas forcément ses ennemis.
Cela fait, ce 15 janvier 2026, très exactement un quart de siècle que Wikipédia bouleverse notre rapport au savoir et rend l'inaccessible accessible. Pour marquer le coup, la Fondation Wikimedia a fait des annonces jeudi en dévoilant une série documentaire inédite sur ses indispensables bénévoles, une capsule temporelle interactive et des partenariats stratégiques, avec Mistral AI notamment. Alors que l'intelligence artificielle générative redessine incontestablement le paysage numérique, l'encyclopédie confirme son statut incontournable, avec 15 milliards de consultations chaque mois.
Wikipédia met en lumière les bénévoles qui font vivre l'immense plateforme
Derrière les millions d'articles gratuits de Wikipédia se cachent des passionnés du monde entier. La série documentaire dévoilée aujourd'hui par la Fondation Wikimedia suit le quotidien de huit d'entre eux, aux parcours fascinants. On y découvre un Californien qui documente les ouragans depuis vingt ans, un médecin indien ayant partagé des infos cruciales durant le Covid, ou encore une bibliothécaire japonaise qui rend le savoir accessible dans sa langue.
Ces portraits incarnent le fait, et on a tendance à l'oublier, que le savoir numérique reste une aventure profondément humaine. Quelque 250 000 bénévoles actifs rédigent, vérifient et maintiennent chaque mois les 65 millions d'articles disponibles dans plus de 300 langues sur Wikipédia. Cette communauté planétaire applique des critères stricts de neutralité et de fiabilité, à contre-courant de la désinformation ambiante des réseaux sociaux, par exemple.
Maryana Iskander, la directrice générale de la Fondation Wikimedia, rappelle que la plateforme est devenue un pilier essentiel de l'architecture d'internet. Et exploit remarquable, surtout en 2026, Wikipédia reste le seul site du top 10 mondial piloté par une organisation à but non lucratif. Une exception qui prouve qu'un autre modèle économique du web reste possible, même à l'heure où les LLM déferlent sur le monde.
L'encyclopédie collaborative nourrit les intelligences artificielles
Wikipédia doit aujourd'hui composer avec la « concurrence » des robots conversationnels. Et justement, les algorithmes ont besoin de données fiables pour apprendre. Wikipédia constitue désormais l'un des corpus de plus haute qualité utilisés pour entraîner les grands modèles de langage. Qu'il s'agisse de ChatGPT, des assistants vocaux ou des moteurs de recherche, tous s'abreuvent quotidiennement à cette source collaborative inestimable.
Plusieurs entreprises ont récemment rejoint Wikimedia Enterprise, la solution commerciale développée par la Fondation. Wikipédia annonce que Microsoft, Mistral AI, Ecosia, Perplexity, Pleias et ProRata viennent compléter le dispositif aux côtés d'Amazon, Google et Meta. Ces partenaires peuvent accéder aux contenus à grande échelle, tout en soutenant financièrement la mission non lucrative de l'encyclopédie, un peu comme les droits voisins pour les médias.
Wikipédia refuse de remplacer ses contributeurs par des robots ni d'automatiser ses contenus. L'IA sert à simplifier la vie à ses contributeurs, en lui faisait gérer les corvées techniques. Les humains gardent ainsi du temps pour ce qui compte vraiment, à savoir vérifier les infos et soigner les articles.
Wikipédia dévoile ses anecdotes les plus insolites dans une capsule interactive
La Fondation déploie aussi une capsule temporelle interactive qui permet d'explorer 25 années d'aventure collaborative. Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, y raconte notamment de sa propre voix l'installation des tout premiers serveurs. On y redécouvre des anecdotes savoureuses, comme ces serveurs au bord de l'implosion en 2009 après le décès de Michael Jackson, ou encore l'article consacré à Paul le poulpe.
Un quiz interactif propose également de découvrir quelle vision du futur de Wikipédia correspond à chacun. Ces scénarios prospectifs ont été imaginés par des contributeurs, des enfants, des futuristes et des artistes. Une manière ludique d'interroger les évolutions possibles de la plateforme dans un monde où l'accès au savoir vérifié devient un enjeu démocratique crucial.
Une nouvelle mascotte baptisée Baby Globe, imaginée à partir des dessins d'un contributeur, égaiera prochainement les pages de Wikipédia. Les internautes pourront activer un mode anniversaire spécial pour la voir apparaître. Côté merchandising, une peluche à son effigie voit le jour avec Makeship. Rendez-vous est donné ce 15 janvier à 17h heure de Paris pour un grand événement virtuel qui sera diffusé sur YouTube, TikTok et Instagram.