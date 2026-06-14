Filiale du géant Iliad, la maison-mère de Free, Scaleway s'affirme aujourd'hui comme l'un des plus beaux noms de la Tech française. Ces dernières semaines, l'entreprise a décroché deux contrats majeurs : l'hébergement de la Plateforme des données de santé en lieu et place de Microsoft, et une sélection dans un appel d'offres cloud souverain de la Commission européenne à 180 millions d'euros. En parallèle, la société co-pilote le consortium AION, dont l'objectif est d'installer une AI Gigafactory en France pour produire des capacités de calcul à l'échelle industrielle.